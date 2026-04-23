Голям проблем за Нетаняху: Израел остава без войници

В Израел бушува борба за власт между армията и религиозните екстремисти. Премиерът Нетаняху застана на страната на екстремистите, пише Berliner Zeitung.

В разгара на войната напрежението между военното и политическото ръководство на Израел се изостря. Отношенията между тях са обтегнати от години. В деня, в който встъпва в длъжност, новият началник на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили (ИДФ), генерал-майор Еял Замир, получава предупреждение от министъра на отбраната: "Висотите, които вашият предшественик постигна, ще бъдат вашата основа." Година по-късно тази основа изглежда доста крехка.

По време на заседание на израелския военновременен кабинет генерал-майор Еял Замир отправи безпрецедентно предупреждение. Той информира премиера и останалите присъстващи, че израелските въоръжени сили са изправени пред сериозен проблем поради недостиг на войници. Замир предупреди, че военните са изложени на риск да не постигнат целите си. "Това е много важно предупреждение", каза генерал Замир. "Армията може да се срине." За да се посрещнат необходимите потребности от персонал, са необходими още приблизително 15 000 войници, половината от които трябват в бойните части.

Mръсна кампания

Политиците, присъстващи на срещата, не бяха доволни. В момента те работят по нов "Закон за военната служба". Според няколко източника над 32 000 млади православни мъже биха могли да бъдат незабавно призовани в армията. Има обаче една уловка: ако бъдат призовани против волята на своите представители в израелския парламент, няма да се разпаднат въоръжените сили, а коалицията на премиера Бенямин Нетаняху. А това би било напълно неприемливо за него.

Предупреждението на началника на Генералния щаб предизвика истински взрив. Зад гърба му политиците обвиниха Замир, че преследва собствените си политически програми. Председателят на парламентарната комисия по сигурност нарече изявленията на високопоставения военен безотговорни: "Това е опасно поведение, което е в полза на нашите врагове".

Пропагандистите на Нетаняху се присъединиха към кампанията за очерняне. Един водещ коментатор заяви по телевизионен канал, тясно свързан с Нетаняху: "Началникът на кабинета има две възможности: или подава оставка, или да бъде уволнен... Назначението му беше голяма грешка." Това мнение вероятно се споделя не само от журналисти, близки до премиера. Тази опасна драма се разгръща, докато войници се бият на три фронта, рискувайки живота си.

Конспиративни теории

Няколко дни по-късно, на редовно заседание на кабинета, Нетаняху изрази недоволство от недостатъчната информация на обществеността за успехите във войната срещу Иран. Той призова началника на Генералния щаб да популяризира военните постижения по-широко. Очевидно все още недоволен, Нетаняху взе нещата в свои ръце и публикува две изявления, в които изброява успехите си. Трети подобен текст беше включен в реч, която Нетаняху произнесе в Яд Вашем в Деня на паметта на Холокоста. Там премиерът твърди, че току-що е предотвратил втори Холокост.

"Никога преди политическата система не се е обединявала, за да атакува военните до такава степен, както сега", казва Ягил Леви, директор на Института за гражданско-военни отношения към Отворения университет. В интервю за "Берлинер Цайтунг" Леви обясни, че конфликтът е започнал още преди 10 години. Той ескалира по време на опита за реформа на съдебната система и последвалите протести през октомври 2023 г.

Според него "атаката срещу армията е безпрецедентна не само по отношение на реториката си, но и по начина, по който политиците активно ангажират избирателите в тези атаки". Централният елемент на тази дългосрочна кампания е опитът за отслабване на духа на военните: "Военните се страхуват да действат в съответствие със своите принципи, за да не започнат да противоречат на интересите на политиците, особено на интересите на премиера".

Военните не са единствената цел на политически атаки. Цялата система за сигурност е под атака, включително Шин Бет и Мосад. В едно изявление, хвалещо успеха на операция "Изгряващият лъв" в Иран през юни 2025 г., Нетаняху отбеляза, че "този път" е получил точна разузнавателна информация. Това беше ясен намек за неточността на информацията преди 7 октомври 2023 г.

Тази кампания започна на 29 октомври 2023 г. Само три седмици след клането на 7 октомври Нетаняху публикува в 1:00 ч. сутринта: "Премиерът никога не е бил предупреден за намеренията на "Хамас" да започне война. Напротив, всички разузнавателни агенции, включително Мосад и военното разузнаване, предположиха, че сдържането на "Хамас" работи." Девет часа по-късно Нетаняху изтри публикацията след критики, че тя подкопава авторитета на разузнавателните агенции във военно време.

Но щетите остават - публикацията зададе тона на продължителна кампания, обвиняваща службите за сигурност за събитията от 7 октомври. Лоялните поддръжници на Нетаняху дори стигнаха дотам, че разпространяваха конспиративни теории за предателство и съучастие с врага.

Шефът на Мосад също ще бъде сменен

Началникът на Генералния щаб на израелските отбранителни сили пое отговорност и беше отстранен от поста си, последван от ръководителя на службата за вътрешна сигурност на Израел (Шин Бет), на фона на слухове и спекулации за предполагаемия му отказ да подкрепи Нетаняху в текущия процес.

Очаква се и ръководителят на Мосад да бъде заменен от лице, избрано от Нетаняху. Въпреки тези кадрови промени, атаките срещу службите за сигурност продължават. Това е ключов компонент от предстоящата предизборна кампания и отправна точка за разследващата комисия за събитията от 7 октомври, ако такава бъде създадена.

Нетаняху не е сам в усилията си да положи основите за това. Арье Дери, председател на ортодоксалната сефарадска партия ШАС и близък политически съюзник на Нетаняху, се изказа в негова подкрепа. В отговор на критиките към войната срещу Иран Дери обвини Мосад за неуспеха в свалянето на иранския режим. Той твърди, че на Мосад липсва стратегическо разбиране за иранския режим и че агенцията е породила фалшиви надежди у политиците. Дери намекна, че настоящият шеф на Мосад сляпо вярва в концепцията за "един удар за сваляне на режима", която се оказа погрешна. Той също така критикува работата на армията и поиска кадрови промени на средно ниво.

Дълбока криза на доверието

Политиците в Израел изглеждат объркани относно разликата между октомври 2023 г. и настоящия момент. Някога израелците бяха ядосани и разочаровани от Израелските отбранителни сили и Военновъздушните сили. Това беше дълбока криза на доверието и вината лесно можеше да бъде поставена върху военните.

През 2026 г. ситуацията е по-сложна - доверието във военните е възстановено, поне частично, но доверието в политическото ръководство намалява. Фокусът на вниманието непрекъснато се измества от един фронт на друг и всичко това се случва под зоркия поглед на единствения човек, който наистина определя хода на събитията: президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Нетаняху е изправен пред непреодолима дилема - той жертва част от властта си, като се подчинява на Тръмп, но не може да си позволи да ядосва американския президент, който на практика работи за осигуряване на помилване за него и прекратяване на разследването за корупция.

В същото време режимът потиска върховенството на закона, заглушава медиите и подкопава доверието във въоръжените сили. Безотговорното ръководство се храни с този изкуствено създаден хаос и ситуацията само ще се влоши с наближаването на изборите.

Автор: Лили Галили от Тел Авив за Berliner Zeitung

Превод: Ганчо Каменарски