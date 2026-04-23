Срокът на примирието с Иран: Нов завой от Белия дом и оправдание как Иран е победен, но пиратства в Ормузкия проток (ВИДЕО)

"Отново, няма да поставям срок за президента. Той не го е направил и аз няма да го направя. Знам, че е имало материали на база анонимни източници за срок от 3 до 5 дни (за примирието) – това не е истина, президентът не го е казал, той ще каже какво е времето. Той е доволен от морската блокада". Това заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит.

The “3–5 day deadline” stuff is not true. pic.twitter.com/qljYH2xhrp — Clash Report (@clashreport) April 22, 2026

Левит каза и, че Доналд Тръмп бил доволен от натиска, който е упражнил върху Иран и САЩ очакват иранския отговор

Trump has not set a firm deadline for an Iranian response. pic.twitter.com/HeTgWqSAtw — Clash Report (@clashreport) April 22, 2026

И още – пред Fox News Левит коментира действията на Иран, който задържа чуждестранни контейнеровози. Това не било нарушение на примирието – корабите не са американски, не са израелски, бодро каза Левит. Тя коментира и как така Иран има военноморски възможности да извърши операцията, след като Тръмп до втръсване повтаряше как САЩ унищожили иранската армия. Сега обаче Левит обясни, че операцията била извършена с малки катери, а Иран имал "най-смъртоносната военноморска флота в Близкия изток". Обаче, случилото се в Ормузкия проток било пиратство, а не че Иран контролирал протока – така излезе от думите на Левит – ОЩЕ: Надцакване: Иран "арестува" контейнеровози в Ормузкия проток (ВИДЕО)

Trump does not consider Iran’s seizure of two ships to be a violation of the ceasefire, White House says.pic.twitter.com/P7jMWUIHVB — Clash Report (@clashreport) April 22, 2026