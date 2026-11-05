Северна Корея тества нова система за ПВО

Изпитанието на най-новия комплекс за противовъздушна отбрана се състоя в Северна Корея на 4 ноември, писа ЦТАК. "Главното управление по ракетостроене на КНДР проведе на 4 ноември изпитателен пуск на най-новия комплекс за противовъздушна отбрана, за да потвърди неговите проектно-технически характеристики", се посочва в публикацията на агенцията. Още: САЩ одобриха потенциалната продажба на 500 ракети Patriot на Украйна

Технически характеристики и надеждност

Отбелязва се, че по време на изстрелването са били потвърдени "техническите характеристики и надеждността на новите материали", както и "способностите на комплекса за противовъздушна отбрана за разпознаване и идентифициране на цели".

"Тези изпитания и учения са проведени в рамките на задължителната дейност в отбранителната и военната сфера на всички нива, насочена към техническо обновяване на бойните системи и повишаване на бойната надеждност на стратегическото въоръжение", изброи ЦТАК.

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