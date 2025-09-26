Войната в Украйна:

Срещата Тръмп – Ердоган: Покупка на стотици самолети „Боинг“ от Турция и споразумения в атомната енергетика

Меморандум за разбирателство за стратегическо сътрудничество в използването на атомната енергия за мирни цели са подписали вчера турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар и американският държавен секретар Марко Рубио, съобщи „Тюркийе тудей“. Подписването е станало в рамките на срещата на президентите на двете страни Доналд Тръмп и Реджеп Тайип Ердоган в Белия дом.

Макар че турското Министерство на енергетиката не дава повече подробности за меморандума, официални източници са посочили, че двете страни са в преговори за изграждането на мащабни атомни електроцентрали, както и малки модулни реактори.

До момента Турция развиваше сътрудничество в ядрената енергетика с Русия.

След срещата посланикът на САЩ в Турция Том Барак потвърди, че сделката за покупката на пътнически самолети „Боинг“ от турския национален авиопревозвач „Търкиш еърлайнс“ е договорена.

Тази сутрин „Търкиш еърлайнс“, цитирана от Ройтерс“, уточни, че ще поръча 75 самолета „Боинг B787“, от които 50 са твърди поръчки, а 25 – опции. Авиокомпанията съобщи още, че е завършила преговорите за покупката и на 150 „Боинг 737-8/10 MAX“. Все още се уточняват детайлите за доставчиците на двигатели за самолетите.

Доставките са планирани за периода 2029 – 2034 г.

Елена Страхилова
