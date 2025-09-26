Неочакван обрат с изневярата на концерта на Coldplay: Съпругът на прелюбодейката също бил там с гадже

Скандалът, който избухна след целувка на концерт на Coldplay, взе още един изненадващ обрат. Припомняме, че шефката на човешките ресурси на Astronomer Кристин Кабот беше заснета на екрана по време на концерта в топла прегръдка с изпълнителния директор на компанията Анди Байрън - случка, която костваше работата и на двамата мениджъри и предизвика широко разпространени спекулации за афера. Оказва се обаче, че нейният тогавашен съпруг Андрю Кабот също е бил на въпросния концерт, придружен от друга жена. Според източници, които са говорили с "The Times of London", дамата, с която Андрю е бил на среща онази вечер, сега е негова приятелка.

"Кристин беше в ложата с колеги от работата, макар че не беше фирмена ложа, а Андрю всъщност също беше там с дама, която сега е негова приятелка", обясни един източник. Двойката е живяла разделена в продължение на седмици преди концерта, добави източникът, подчертавайки, че раздялата е била по взаимно съгласие и че Кристин е запазила мълчание поради разводния процес.

Клип от камерата за целувки, който стана световноизвестен

Моментът, който предизвика бурята, настъпи, когато камерата на стадиона се фокусира върху Байрън и Кабот, улавяйки ги близо един до друг. Кристин се измъкна от кадъра, докато Байрън промърмори: "По дяволите, това съм аз." Вокалистът на Coldplay Крис Мартин дори се пошегува от сцената: Тези двамата или имат тайна връзка, или са много срамежливи."

Клипът бързо се разпространи в социалните медии, събирайки милиони гледания. Въпреки че приятелите им твърдят, че Кабот и Байрън са имали само "страхотно приятелство", визуалният ефект беше катастрофален. "Тя знаеше, че е неподходящо да се държи по този начин с шефа си", казва вътрешен източник. "Тя напълно признава, че прегръдката е била неподходяща, но това е единственото неподходящо нещо, което е направила."

И двамата мениджъри бяха отстранени от Astronomer - компанията, в която работеха, преди в крайна сметка да подадат оставка.

Последици за двете семейства

За Андрю Кабот това зрелище е било също толкова шокиращо. Изпълнителният директор на Privateer Rum каза, че е бил "изненадан", когато репортери се появили пред дома на двойката на брега на морето в Рай, Ню Хемпшир, на стойност 2,2 милиона долара, където той е живял с Кристин и децата им.

По-късно той потвърди пред списание "People", че двойката се е разделила седмици по-рано. "Решението им за развод вече беше взето преди онази вечер", заяви неговият говорител. "Сега, след като молбата за развод е публично достояние, Андрю се надява, че това ще сложи край на спекулациите и ще позволи на семейството му да се наслади на уединението, което винаги е ценяло."

Съпругата на Анди Байрън, Меган Кериган, предприе незабавни действия след инцидента. Тя се изнесе от семейния дом, върна сватбения си пръстен и премахна името на Байрън от профила си във Facebook, преди да го изтрие напълно, припомня "Marca".