Стармър предаде на Тръмп покана от крал Чарлз III за гостуване в Лондон (ВИДЕО)

Британският премиер Киър Стармър връчи писмо на Доналд Тръмп от крал Чарлз Трети. В него е отправена покана за второ държавно посещение на американският президент в Лондон.

Тръмп заяви, че е щастлив да приеме поканата.

Стармър е в Белия дом за разговори с държавният глава на САЩ. "Toй е великолепен, един красив човек", заяви Тръмп по адрес на краля, добавяйки, че познава отлично Обединеното кралство и това е една "великолепна" страна.

