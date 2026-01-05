"Стига толкова": Премиерът на Гренландия отговори на Тръмп

"Стига толкова“, заяви премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен след многократните заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира автономната датска територия, предаде италианската информационна агенция ANSA. Припомняме, че Тръмп каза пред репортери в самолета Air Force One, че САЩ имат нужда от Гренландия за сигурността си и че Дания няма да може да се погрижи за това.

„Край на натиска. Край на инсинуациите. Край на фантазиите за анексиране. Отворени сме за диалог. Отворени сме за дискусия. Но това трябва да се случи чрез подходящите канали и в съответствие с международното право“, написа премиерът на Гренландия във Facebook. ОЩЕ: Дания в паника: САЩ нямат право да анексират наши територии. Нова американска провокация (СНИМКА)

Позицията на Италия

"Ще видим какви са истинските намерения на Доналд Тръмп по отношение на Гренландия“, но „ЕС трябва да заеме позиция и да гарантира независимостта на територия, която е част от датската корона“, заяви външният министър Антонио Таяни.

Като цяло, що се отнася до необходимостта от напредък с обща европейска отбрана в променящия се международен пейзаж, Таяни изрази убеждението си за необходимостта от „укрепване на европейската сигурност“.

"Това беше мечтата на Де Гаспери и Берлускони. Сега се предприемат стъпки към по-голяма координация, но мисля, че се нуждаем от европейска отбрана, нещо повече от координация. Трябва да укрепим сигурността, която надхвърля отбраната, като например киберсигурността", добави още Таяни. ОЩЕ: Тръмп: Трябва ни Гренландия. Абсолютно!