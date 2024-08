Столицата на Куба се дави в боклук (ВИДЕО и СНИМКИ)

Емблематичната столица на Куба Хавана се дави в море от боклук, предава AFP.

Планини от боклук по улиците издават неприятна миризма и привличат облаци от мухи в няколко части на града с население от 2,1 милиона души, който има три открити депа.

Поради липса на кофи жителите оставят торбите си за боклук на улицата, което влошава миризмата, която вече се излъчва от препълнените канализационни тръби. „Кухнята ми гледа към сметището“, каза Лисет Вале, 40-годишна домакиня, пред AFP.

"Трябва да покрием всичко. Ако не го направим, накрая ще ядем мухи, комари...", добави тя. ОЩЕ: В Куба: мизерията на обикновения човек. Едни ровят в боклука, други живеят в лукс

Причината за големите количества боклук е критичният недостиг на гориво и части за превозни средства.

Според областната дирекция на общинските служби столицата разполага с малко над половината оборудване, необходимо за събиране на отпадъци, със 100 камиона за боклук. Но превозните средства, които са дарение от Япония, започнаха да се развалят миналата година.

Освен това - официалните данни показват, че повече от 30 000 кубически метра - около 1000 20-футови транспортни контейнера - се натрупват по улиците на Хавана всеки ден. Преди година отпадъците бяха с една трета по-малко.

