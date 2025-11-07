Войната в Украйна:

Стотици полети бяха отменени в САЩ (ВИДЕО)

07 ноември 2025, 17:14 часа 322 прочитания 0 коментара
Стотици полети бяха отменени в САЩ (ВИДЕО)

Пътуващите в Съединените щати се сблъскаха с първите смущения на летищата в петък, 7 ноември, след като директива за намаляване на броя на полетите на големите летища влезе в сила в началото на дългия уикенд, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde. Идеята на намалението на полетите е да бъде предпазна мярка предвид недостига на персонал в контролните кули, следствие от политическия застой около федералния бюджет, който парализира администрацията в продължение на шест седмици.

Отменените полети

Авиокомпаниите вече са планирали отмяната на стотици полети, за да се съобразят с директива на Федералната авиационна администрация (FAA), американският авиационен регулатор, налагаща намаляване на трафика на натоварени летища като тези в Атланта, Чикаго и Далас. 

Според уебсайта за проследяване FlightAware до обяд в петък най-малко 817 полета са били отменени, повече отколкото през предходните три дни взети заедно. Най-засегнатите летища на този етап са Чикаго О'Хеър, Хартсфийлд-Джаксън в Атланта, Денвър и Далас-Форт Уърт. ОЩЕ: САЩ намаляват броя на вътрешните полети

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Полети САЩ самолети
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес