От Марта Вашингтон до Мелания Тръмп: Как първите дами на САЩ използват модата като послание и начин за влияние

Облеклото на първата дама е обект на любопитство и обсъждане още от времето на Марта Вашингтон - съпругата на Джордж Вашингтон, първият президент на Съединените щати, който е заемал поста от 1789 до 1797 година. Въпреки че досега жена все още не е заемала президентския пост, какво носи съответната първа дама на САЩ не е просто въпрос на естетика. Макар съпрузите им да са били реалните държавни лидери, техните облекла понякога са имали силен политически заряд – средство за дипломатически послания в чужбина или израз на лоялност у дома.

"Няма една-единствена цел или послание, което първата дама се стреми да постигне чрез облеклото си", казва историчката и авторка на "Dressed for Freedom: The Fashionable Politics of American Feminism" - Ейнав Рабинович-Фокс в интервю за BBC. "Всяка първа дама е различна и използва дрехите по различен начин."

Ролята на първата дама не е упомената в Конституцията на САЩ, но се е развивала с времето – от по-домашна функция ("в ранните години на републиката - при президентите Вашингтон и Мадисън - първата дама е била основно домакиня и спътница") до по-професионална и политическа.

През XX век, според Рабинович-Фокс, "ролята става по-значима и съответно образът и външният вид също добиват по-голямо значение". Тя смята, че това се дължи в голяма степен на Елинор Рузвелт, която е първа дама от 1933 до 1945 г. Тя не само е най-дълго служилата първа дама в историята на САЩ, но и изключително влиятелна политическа фигура сама по себе си.

"Това беше сложна задача. Ролята на първата дама е нещо като работа, която всъщност не е работа. Знаеш, че трябва да вдъхновяваш, но и да бъдеш достъпна. Трябва да бъдеш уникална, автентична, но и представителна едновременно.", казва Мишел Обама пред People Magazine.

В тази статия разглеждаме какво са носили някои от най-известните първи дами по време на престоя си в Белия дом и как техните тоалети са отразявали не само тях самите, но и епохата, в която са живели.

Марта Вашингтон

Първата в историята „първа дама“, Марта Вашингтон, „наистина оформи самата роля“, казва Рабинович-Фокс. Както обяснява Федър Фостър — президентски историк и автор на „The First Ladies: An Intimate Portrait of the Women Who Shaped America“ — пред BBC, Марта нямала никакъв пример, на който да се опре по отношение на това как трябва да се облича, освен уроците по стил, идващи от монархиите. Но, имайки предвид историческия контекст, „над всичко останало, тя и съпругът ѝ Джордж не искали да бъдат възприемани като монархични.

Снимка: Getty Images

В знак на патриотичен дълг, според Фостър, Марта „носела единствено дрехи, произведени в Съединените щати от американски платове, още преди Революционната война (1776 г.), и това никога не се променило.“

Когато станала първа дама на 57-годишна възраст, тя, по думите на Фостър, била „фокусирана върху достойнството и подобаващото поведение“. Нейните рокли „обикновено били в тъмни или приглушени цветове — черно, сиво, кремаво, а през лятото — светлосиньо. Но винаги изработени от висококачествени материи. Бижутата ѝ били семпли — изискани, но не разточителни.“

„Стилът ѝ бил много зрял“, казва Рабинович-Фокс, „което съответствало на образа на „майката на нацията“.“ Освен това, „в епоха, когато в пресата и медиите циркулирали много малко изображения, позицията на Марта като първа дама позволила нейният образ да се популяризира, и тя се превърнала в една от най-разпознаваемите жени на XVIII век — което също допринесло за разпространението на нейния стил.“

Доли Мадисън

Съпругата на Джеймс Мадисън — четвъртия президент на Съединените щати (1809–1817) — Доли Мадисън е, според Рабинович-Фокс, „може би първата „първа дама–модна икона“. Тя „налагаше стил, мода и дори социални норми в продължение на 40 години“, казва Фостър.

Сред основните тенденции, които тя въвела, бил тюрбанът като стил шапка — „когато представи тюрбаните, всички модисти в страната побързаха да ги включат в колекциите си“ — както и деколтираните рокли, показващи част от бюста.

Но тя не била модна икона само по отношение на облеклото. Обожавала да организира приеми и, според Фостър, задавала тенденции и в това „какво яде, какво сервира, къде ходи, как обзавежда стаите си. Дори как посреща гостите. Дори неща, които дотогава били смятани за неприемливи — като използването на пудра за лице и руж — станали приемливи благодарение на Доли.“

Снимка: Getty Images

Това, подчертава Фостър, било „изключително политическо“. Нейният стил и личен чар се смятали за решаващи за успеха на управлението на съпруга ѝ. „Той бил дребен и безизразен, докато тя била естествено общителна и дипломатична.“

Все пак, според Рабинович-Фокс, „любовта на Доли към модата ѝ създала и известни проблеми с Джеймс, защото, за разлика от Марта Вашингтон, която носела домашно тъкани дрехи, Доли нямала нищо против да се облича разточително с вносни стоки, които стрували на съпруга ѝ немалки суми в данъци и мита.“

Мейми Айзенхауър

Първа дама на Съединените щати от 1953 до 1961 г., Мейми Айзенхауър е, според Фостър, „въплъщение на ролята в преход“. Изключително популярна първа дама, както отбелязва Рабинович-Фокс, тя следва периода след войната, когато много жени започват да работят извън дома, но „въплъщава по-консервативния идеал на домакинята от 50-те години и идеята за завръщане у дома след изтощителните години на войната“. Тя олицетворявала „простота“. „Изглеждала като всяка американка и се обличала като всяка американка, което карало хората по-лесно да се идентифицират с нея.“

Мейми била голяма почитателка на стила „New Loo“k на Кристиан Диор — ултра женствен силует с подчертана талия и обемна пола — идеален за нейния имидж на „главна домакиня на нацията“. Според Фостър, „тя изобщо не била политическа фигура, но се превърнала в бабата на Америка през 50-те, отнемайки от понятието „баба“ сивата коса и престилката от илюстрациите на Норман Рокуел от 30-те.“

Снимка: Getty Images

Тя била известна и с любовта си към розовото — дотолкова, че се появил нюанс, наречен „Mamie pink“. Според Рабинович-Фокс, този цвят символизирал утвърдените полови роли от 50-те години и „новия акцент върху женствеността и консерватизма на Студената война, който върна жените обратно у дома.“

Любовта ѝ към малките шапки от еквадорска слама била толкова силна, че „в един момент буквално стимулирала цялата еквадорска икономика заради огромното търсене“.

Джаки Кенеди

Безспорно най-известната от всички първи дами със своето чувство за стил и влияние върху модните тенденции, Джаки Кенеди „наистина постави златния стандарт за първите дами, а стилът ѝ се превърна в иконичен“, казва Рабинович-Фокс. От елегантните ѝ костюми с прецизна кройка до шапките тип „pillbox“, наследството ѝ в света на модата остава вдъхновение и до днес.

Тя била едновременно бляскава и изискана. „Джаки беше много млада, но стилът ѝ стана „класически“ почти от самото начало,“ отбелязва Рабинович-Фокс.

Любовта ѝ към европейската мода била в известен смисъл естествена — в новата епоха на интернационализъм и блясък за американското президентство. „Тя разбираше модата на дълбоко ниво,“ казва Рабинович-Фокс, „и беше първата първа дама, която използва модата не само за изграждане на личния си образ, но и като форма на дипломация.“

Снимка: Getty Images

Някои обаче не одобрявали вкуса ѝ към европейския стил — тя дори имала дрехи, проектирани от Chanel, одобрени в Париж, но изработени в Ню Йорк, за да демонстрира поне привидна лоялност към Съединените щати.

Нанси Рейгън

Безупречна, мода с висок клас и луксозна — в пълен синхрон с разточителните 80-те години — Нанси Рейгън имала гардероб, включващ модели от европейски модни къщи като Chanel, Yves Saint Laurent и Valentino, както и от американски дизайнери като Oscar de la Renta, Bill Blass и Carolina Herrera. Тя работела в тясно сътрудничество със стилиста Джеймс Галанос.

„Ако Джаки Кенеди е стандартът за първите дами, то Нанси Рейгън беше стандартът на консерватизма,“ казва Рабинович-Фокс. След Кенеди, тя вероятно е най-известната първа дама със своето чувство за стил и с влиянието си върху модните тенденции, които мнозина следвали.

Снимка: Getty Images

Нанси по природа разбирала „силата на имиджа“ и поддържала контакти с множество знаменитости и влиятелни личности. „Подобно на съпруга си, тя беше бивша холивудска актриса и отлично разбираше медиите и камерата,“ отбелязва Рабинович-Фокс.

Нейният стил бил високо оценяван през 1989 г. Съветът на модните дизайнери на Америка ѝ присъдил наградата за цялостно постижение, но и критикуван. В епоха на икономическа несигурност мнозина поставяли под въпрос разточителния ѝ вкус към дизайнерските тоалети. Тя обаче остава най-известна със своята любов към червеното — нюансът, станал известен като „Reagan red“ или „Nancy Red“. Самата тя веднъж казала: „Винаги съм харесвала червеното. То просто те зарежда.“

Хилари Клинтън

Първа дама между 1993 и 2001 г., Хилари Клинтън поставя нов прецедент по отношение на участието на първата дама в публичната политика, а нейните професионални костюми, включващи панталон, се превръщат в олицетворение на този подход. Макар че, според Рабинович-Фокс, тя да „не е първата първа дама, носила панталони“, „тя със сигурност ги възприе като част от своя имидж“ и „е първата, която се появява на официалния си портрет в костюм с панталон“.

Тя също така е дългогодишен почитател на диадемата – аксесоар, който може да бъде просто украшение, но при нея изглежда функционален, символизиращ деловия дух и готовността за работа. „Диадемата на Хилари“ (Hillary Headband) се превърна в символ на новото поколение съпруги на политици, които изпълняват ролята си на домакиня, но същевременно имат и професионална кариера – в нейния случай като адвокат.

Снимка: Getty Images

Макар че по време на престоя си в Белия дом тя не е известна със силно влияние върху модата – и често е била обект на сексистка критика в медиите за външния си вид – „тя имаше противоречива връзка с модата като първа дама и започна да осъзнава нейната роля и значение едва когато се превърна в политически деец сама по себе си,“ казва Рабинович-Фокс.

Мишел Обама

„Подобно на Джаки, тя стана стилова икона от самото начало,“ казва Рабинович-Фокс. Но за разлика от Джаки, Мишел Обама не е известна с луксозния си стил. „Когато дойде в Белия дом по време на икономическа криза, Обама стана известна с достъпния си имидж, носейки готови за масовия пазар марки като Target и J.Crew,“ обяснява Рабинович-Фокс, „като същевременно подкрепяше млади американски дизайнери, които често виждаха увеличение на бизнеса си след като Обама носеше техни модели.“ Всичко това показва нейното разбиране за модата като отражение на политиката и идентичността, както и как тя може да бъде използвана като инструмент за подпомагане на политическата програма на съпруга ѝ.

Снимка: Getty Images

Често предмет на обсъждане било и нейното коса. „Като чернокожа жена, Обама служеше за вдъхновение, но не беше застрахована от критики,“ казва Рабинович-Фокс. Наскоро тя започна да носи плитки, като в интервю за People сподели, че по време на престоя си в Белия дом ги е избягвала това: „Не бях сигурна дали страната е готова за това. Законът Crown Act (който защитава служители и студенти от дискриминация на основата на расата по отношение на косата) все още не беше приет, и както при модата, не исках косата ми да стане разсейващ елемент.“ Както казва Рабинович-Фокс: „След като напусна Белия дом, тя буквално остави косата си да се развее.“

Снимка: Getty Images

Обама също разбирала нуждата да не „задушава“ всичко със своя гардероб. Като „известна личност“, но не „звезда“, това според нея означавало, че „дрехите никога не могат да говорят по-силно от всичко, което имам да кажа аз.“

Мелания Тръмп

Костюмите по поръчка, шлифери с плътно прилепени и стегнати добре колани и строго изрязани смокинги често са изборът за стила на Мелания Тръмп. Понякога вдъхновена от военната мода, винаги безупречно поддържана и бляскава, тя е личност, подлагана както на възхищение, така и на критика.

Снимка: Getty Images

За някои тя е олицетворение на стила на първата дама, за други – символ на нещо съвсем различно. Известна е с това, че носеше високи токчета при посещение на място на природно бедствие, както и колониална шапка (pith hat) по време на сафари в Кения. Някои посочват нейните разточителни вкусове – много от нейните тоалети струват хиляди долари. Но може би най-известен е случаят с яке, което носеше при посещение на център за задържане на деца мигранти през 2018 г., с надпис „I really don't care. Do u?“ („Наистина не ме интересува. А теб?“), съобщение, което тя по-късно заяви, че е насочено към „лявата преса“.

Снимка: Getty Images

Гардеробът на Тръмп се анализира изключително внимателно, особено тъй като често е основният начин, по който тя комуникира. „Мелания не е известна като голям оратор, което прави модния ѝ избор още по-важен, защото много пъти това беше нейният начин да говори“, казва Рабинович-Фокс. „И като бивш модел, тя, разбира се, не е непозната за модата и знае много добре как да използва дрехите.“

„Като цяло мисля, че днес първите дами разбират силата на модата и се опитват да изградят имидж, който представя страната, но също така и тях самите, както и дневния ред на съпрузите им,“ казва Рабинович-Фокс в заключение, пише BBC.