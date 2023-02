"Те са неразделни": Бил Гейтс с нова изгора

"Те са неразделни", каза приятел на двойката пред изданието. "Заедно са повече от година и тя винаги е наричана "мистериозната жена", но не е тайна за близкия им кръг, че имат романтична връзка.”

Съпругът на Пола Марк Хърд почина през 2019 г. на 62-годишна възраст след битка с рака. Към момента на смъртта му състоянието му се оценява на 500 милиона долара. Пола Хърд се занимава с благотворителност.

~Bill Gates is in romantic relationship with 60-year-old Paula Hurd~ https://t.co/QQrzUUcNIB

Bill Gates is in romantic relationship with 60-year-old Paula Hurd



Microsoft founder Bill Gates has chosen a new partner in his life. Bill Gates is dating 60-year-old Paula Heard... pic.twitter.com/FoJOR4xOWB