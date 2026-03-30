Тревога във въздуха: Дрон до самолета на Тръмп (ВИДЕО)

Неизвестен дрон е прелетял опасно близо до Air Force One на летище Палм Бийч във Флорида по време на излитането на президента Доналд Тръмп, което е спряло за кратко полетите и е накарало военните да реагират, съобщи Fox News.

В неделя на международното летище Палм Бийч е възникнал проблем със сигурността, който накара Военновъздушните сили да вдигнат хеликоптер и да разположат сигнални ракети — часове преди Air Force One да откара президента Тръмп обратно във Вашингтон.

Белият дом заяви, че проблемът със сигурността е възникнал, след като властите са загубили комуникация със самолет на общата авиация. "Гражданският самолет е нарушил Временното ограничение на полетите. Самолетът е бил безопасно ескортиран", обясни Службата за разпространение на визуална информация на Министерството на отбраната.

Белият дом и Тайните служби заявиха, че нито Air Force One, нито Тръмп са в опасност.

— WarTranslated (@wartranslated) March 29, 2026