

Тревога във въздуха: Дрон до самолета на Тръмп (ВИДЕО)

30 март 2026, 7:29 часа 343 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Неизвестен дрон е прелетял опасно близо до Air Force One на летище Палм Бийч във Флорида по време на излитането на президента Доналд Тръмп, което е спряло за кратко полетите и е накарало военните да реагират, съобщи Fox News.

В неделя на международното летище Палм Бийч е възникнал проблем със сигурността, който накара Военновъздушните сили да вдигнат хеликоптер и да разположат сигнални ракети — часове преди Air Force One да откара президента Тръмп обратно във Вашингтон.

Белият дом заяви, че проблемът със сигурността е възникнал, след като властите са загубили комуникация със самолет на общата авиация. "Гражданският самолет е нарушил Временното ограничение на полетите. Самолетът е бил безопасно ескортиран", обясни Службата за разпространение на визуална информация на Министерството на отбраната.

Белият дом и Тайните служби заявиха, че нито Air Force One, нито Тръмп са в опасност.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп дрон Air Force One
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес