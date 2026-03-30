Тръмп: Постигнахме смяна на режима в Иран

САЩ са постигнали смяна на режима благодарение на въздушните си удари, които нанасят в Иран заедно с Израел и при които бяха убити върховният ръководител Али Хаменей и множество висши представители на Ислямската република. Това обясни американският президент Доналд Тръмп. "Имаме смяна на режима. Това вече се вижда, защото първият режим беше унищожен, заличен, всички те са мъртви", заяви на брифинг Тръмп.

"Следващият режим, назначен веднага след смъртта на Хаменей, също е до голяма степен мъртъв", отбеляза той пред репортери.

Според него това е довело до установяването на "трети режим" в Иран. "Имаме работа с хора, различни от тези, с които някой е имал работа преди. Това е съвсем друга група хора, така че бих сметнал това за смяна на режима", аргументира се президентът.

Кораби през Ормузкия проток

Тръмп каза също, че САЩ са договорили с Иран предстоящото преминаване на 20 товарни кораба с петрол през Ормузкия проток, чието блокиране от началото на войната в Близкия изток предизвика рязък скок на цената на "черното злато".

"Те ни дадоха, мисля, че от уважение, 20 кораба с петрол, големи, големи кораби с петрол, които ще преминат през Ормузкия проток, като това започва тази сутрин и ще продължи през следващите дни", заяви американският президент.

В публикувано снощи интервю за в. "Файненшъл таймс" Тръмп заяви, че иска "да вземе петрола в Иран" и може да завземе експортния център на остров Харг.

Тръмп предупреди, че американската армия може много лесно да поеме контрол над остров Харг - ключов за Иран петролен обект. "Може би ще превземем остров Харг, а може би не. Имаме много опции. Не мисля, че имат и най-малка защита. Бихме могли да го вземе много лесно", увери президентът, запитан какво е състоянието на иранската отбрана що се отнася до Харг.

На острова, станал в средата на март мишена на американска атака, се намира най-големият петролен терминал на Иран, който според актуална оценка на американската банка "Джей Пи Морган" осигурява около 90 процента от износа му на суров петрол.