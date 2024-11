Тръмп направи 80-годишен ветеран от Виетнам специален пратеник на САЩ за Украйна

Новоизбраният президент Доналд Тръмп официално назначи 80-годишния пенсиониран генерал Кийт Келог за специален пратеник на САЩ за Украйна, предаде NOELREPORT.

„Много ми е приятно да номинирам генерал Кийт Келог за помощник на президента и специален пратеник за Украйна и Русия. Кийт е направил забележителна военна и бизнес кариера, включително е изпълнявал изключително чувствителни функции в областта на националната сигурност в първата ми администрация“, каза Тръмп в изявление, публикувано в социалните мрежи.

Келог е работил в администрацията на Тръмп по време на първия му мандат. Той ръководеше персонала на Съвета за национална сигурност, като същевременно беше и съветник по националната сигурност на вицепрезидента Майк Пенс.

Според Ройтерс, Келог предлага да се замрази конфликтът по сегашната линия на съприкосновение и да се принудят Москва и Киев да преговарят.

Говорителката на новоизбрания президент Каролайн Левит отказа да коментира кандидатурата на Келог, като каза, че "кадровите решения ще бъдат обявени, след като бъдат взети".

80-годишният Келог е участвал във войната във Виетнам като офицер от специалните части. Той също така служи като началник-щаб на 82-ра въздушнодесантна дивизия по време на операция „Пустинна буря“ от 1990 до 1991 г. Генералът се пенсионира от армията през 2003 г.

Келог представи на Тръмп план за прекратяване на войната, който включва замразяване на бойните действия по настоящите фронтови линии, тласкане както на Украйна, така и на Русия към преговори и поставяне на американска военна помощ на Украйна в зависимост от нейното съгласие да започне мирни преговори.

