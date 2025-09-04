Войната в Украйна:

Тръмп орязва сериозно парите за армиите на страни, граничещи с Русия

САЩ ще намалят сериозно финансирането за обучение и оборудване на армиите в Източна Европа, пише Financial Times. Според изданието, още миналата седмица Пентагонът е съобщил на европейските дипломати, че Вашингтон ще спре да финансира програми за обучение и оборудване на армиите , които могат да се окажат на предната линия в случай на война с Русия.

Основните получатели на такава помощ са Естония, Латвия и Литва, които граничат с Русия. Орязването на средствата е направено в съответствие с указанията на американския президент Доналд Тръмп и позицията му, че Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си отбрана, заяви източник от Белия дом пред изданието.

Разходите за програмата, попадаща под действието на раздел 333, който позволява на Пентагона да предоставя обучение и военна подкрепа на съюзните на САЩ държави, трябва да бъдат одобрени от Конгреса. Администрацията на Тръмп обаче не е подала искане за допълнителни средства. Според източници на изданието в Сената, това решение може да доведе до съкращение на „стотици милиони долари“. Вече одобрените средства ще бъдат на разположение до края на септември 2026 г.

В периода от 2018 до 2022 г. за програми за военна помощ в Европа са отпуснати 1,6 млрд. долара – около 29% от всички разходи на САЩ за чуждестранна отбранителна помощ за този период. Ключови получатели са Естония, Латвия и Литва, уточнява FT с позоваване на Управлението за отчетност на правителството на САЩ. От Белия дом заявиха, че решението е съгласувано с европейските страни и е свързано с необходимостта Европа да „поеме по-голяма отговорност за собствената си отбрана“. Въпреки това, източници на изданието твърдят, че правителствата на редица държави са били „шокирани от тази новина“ и сега изискват обяснения от Вашингтон.

