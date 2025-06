Тръмп пробва трика си за доминация над Мерц, който приложи на Путин - и бе изигран (ВИДЕО)

Видео от ръкуването на американския президент Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц по време на посещението на канцлера във Вашингтон показа колко добре се е подготвил Мерц за срещата и какъв знак отправи той по този начин на американския лидер. Известно е, че Тръмп има доста агресивен начин на ръкуване, който е прилагал през годините, включително още по време на първия си мандат, при срещите си с различни държавни мъже. Как го прави? Тръмп задържа ръката на събеседника си по-дълго от обичайното, дърпа я в своята посока или директно поставя ръката си отгоре - всичко това с цел да демонстрира превъзходството си и да отправи ясно послание, че именно той е този, който "води парада".

Във видеото са показани моменти от негови ръкостискания, например, с френския президент Еманюел Макрон или дори с диктатора Владимир Путин, на когото Тръмп също е прилагал този трик.

🤝Merz wasn’t just waiting — he was preparing for this meeting! Outplayed and destroyed Trump’s dominant handshake. pic.twitter.com/jIz6SbhTzX