Тръмп реформира енергетиката с мерки от Студената война

21 април 2026, 6:09 часа 341 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американският президент Доналд Тръмп се позова на Закона на отбранителното производство, приет през 1950 г. по време на Студената война, за да подпише укази, свързани с енергетиката, обяви Белият дом, цитиран от Ройтерс. Мерките целят намаляване на цените на горивата, които отбелязаха рязък скок в резултат на войната на САЩ и Израел с Иран.

Реформите на Тръмп с мисъл за война

Тръмп подписа укази за регулиране на веригите за доставки на въглища, вътрешното производство на петрол, преноса на природен газ и търговията с втечнен природен газ. Американският президент също така подписа укази за поддържане и развитие на енергийната инфраструктура.

"Днешните решения позволяват на министерството на енергетиката да използва финансиране, осигурено от Един Голям Чудесен Закон за укрепване на нашата енергийната инфраструктура и за произвеждане на надеждна, достъпна и сигурна енергия", написа в Екс говорителката на Белия дом Тейлър Роджърс.

Въпросният закон от ерата на Студената война е предназначен за стимулиране на производството в сектори, свързани с националната сигурност.

Скокът в цените на горивата в САЩ доведе до ръст на цените на цял набор от стоки и услуги, от самолетни билети и наеми на жилища до торове и хранителни стоки, отбелязва Ройтерс. 

Антон Иванов Отговорен редактор
