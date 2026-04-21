Тръмп реформира енергетиката с мерки от Студената война

Американският президент Доналд Тръмп се позова на Закона на отбранителното производство, приет през 1950 г. по време на Студената война, за да подпише укази, свързани с енергетиката, обяви Белият дом, цитиран от Ройтерс. Мерките целят намаляване на цените на горивата, които отбелязаха рязък скок в резултат на войната на САЩ и Израел с Иран. Още: Иран: Не приемаме преговори под сянката на заплахи

Реформите на Тръмп с мисъл за война

Още: Куба и САЩ са провели среща на четири очи

Тръмп подписа укази за регулиране на веригите за доставки на въглища, вътрешното производство на петрол, преноса на природен газ и търговията с втечнен природен газ. Американският президент също така подписа укази за поддържане и развитие на енергийната инфраструктура.

"Днешните решения позволяват на министерството на енергетиката да използва финансиране, осигурено от Един Голям Чудесен Закон за укрепване на нашата енергийната инфраструктура и за произвеждане на надеждна, достъпна и сигурна енергия", написа в Екс говорителката на Белия дом Тейлър Роджърс.

Въпросният закон от ерата на Студената война е предназначен за стимулиране на производството в сектори, свързани с националната сигурност.

Скокът в цените на горивата в САЩ доведе до ръст на цените на цял набор от стоки и услуги, от самолетни билети и наеми на жилища до торове и хранителни стоки, отбелязва Ройтерс.

Още: Тръмп: Израел никога не ме е убеждавал да воювам с Иран