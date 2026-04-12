Няма мир между САЩ и Иран: Резултатът от 21 часа преговори (ВИДЕО)

САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение след продължилите около 21 часа преговори в Пакистан. Това съобщи американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. По думите му американската делегация напуска разговорите заради съществени разногласия, като Иран не е приел поставените от Вашингтон условия, включително отказ от производство на ядрени оръжия, предаде Ройтерс.

"Лошата новина е, че не постигнахме споразумение, и мисля, че това е лоша новина за Иран много повече, отколкото за Съединените американски щати. Връщаме се в САЩ без договореност. Казахме много ясно какви са нашите червени линии", заяви Ванс. Той добави, че по време на преговорите е разговарял шест пъти с президента Доналд Тръмп.

Самият Тръмп, докато траеха преговорите в Исламабад, а те преминаха през 3 кръга, заяви публично, че не му пука дали ще има споразумение - нямало значение за него дали ще стане или не:

Trump:



Whether we make a deal or not makes no difference to me.

Иранското правителство съобщи в публикация в социалната мрежа "X", че разговорите са приключили, като технически експерти от двете страни ще обменят документи. "Преговорите ще продължат въпреки някои оставащи различия", се посочва в съобщението, без да се уточнява кога ще бъдат подновени. Според източник от посредника Пакистан Ванс, специалният пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са провели двучасова среща с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф и външния министър Абас Аракчи, предаде БТА.

Прекомерните изисквания от страна на Съединените щати са попречили на постигането на обща рамка и споразумение, съобщи полуофициалната иранска информационна агенция Tasnim. Тя също потвърждава, че няма споразумение.

Срещите в Исламабад бяха първите преки между САЩ и Иран от повече от десетилетие и най-високото равнище на контакти от Ислямската революция през 1979 г. насам. Пакистански източник заяви, че по време на разговорите е имало "промени в настроението", като напрежението се е повишавало и спадало в различни моменти.

Ормузкият проток е ябълка на раздора

Паралелно с преговорите американските военни съобщиха, че подготвят условият" за започване на операции по разминиране на Ормузкия проток. Според САЩ два американски военни кораба са преминали през протока и се създават условия за разминиране, докато иранските държавни медии отрекоха и казаха, че корабите са се върнали - излязоха дори данни, че срещу тях е изстрелян дрон - ОЩЕ: САЩ разминират Ормузкия проток: Първите 3 супертанкера успяха да преминат

Относно протока, Тръмп изпадна в положение цайтнот, след като репортер на NBC му каза, че на Иран не му пука за американските заплахи за отварянето на протока. Американският президент попита журналиста от коя медия е и откъде знае, че на Техеран не му пука - защото протокът не е отворен, от NBC съм, отговори репортерът. Моментално Тръмп действа по познат начин, когато няма аргументи - "фалшиви новини":

Reporter: Iran is not listening to your threats about reopening the Strait of Hormuz.



Trump: How do you know that?



Reporter: Because it’s still blocked.



Trump: Why do you say that? You don’t know anything. Who are you with?



Reporter: NBC News.



Trump: NBC? That's fake news.

А преди това президентът на САЩ пак каза, че протокът щял да бъде отворен, макар че "ние не го ползваме":

Trump:



We will open up the Strait, even though we do not use it, because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid, or weak, or cheap.

Иранските информационни агенции Tasnim и Fars съобщиха, че от иранска гледна точка исканията на САЩ са "преувеличени". Според тях именно спорът за протока е възпрепятствал напредъка в разговорите.

По данни на Tasnim иранската делегация е настоявала за "запазване на военните постижения", което се тълкува като препратка към ракетната програма на страната.

Преди началото на разговорите високопоставен ирански източник заяви пред Ройтерс, че САЩ са се съгласили да освободят замразени ирански активи в Катар и други чуждестранни банки, но американски представител отрече това - ОЩЕ: Reuters: САЩ свалят санкции срещу Иран и връщат 6 млрд. долара на Техеран

Масло в огъня налива и Израел - издирваният от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Ивицата Газа израелски премиер Бенямин Нетаняху изрично каза, че в Иран все още има обогатен уран и той ще бъде взет или посредством споразумение, или "по други начини". И още - кампанията срещу Иран не е свършила, имаме още много да правим:

Netanyahu:



There is still enriched material in Iran, and as Trump said, it must be taken out; either it will come out by agreement, or it will come out in other ways.

Netanyahu:



The campaign against Iran is not over — we still have more to do.

Основните искания на САЩ и Иран

Сред ключовите въпроси, обсъждани в преговорите между САЩ и Иран в Исламабад, остават редица съществени разногласия, които затрудняват постигането на трайно мирно споразумение след договореното двуседмично примирие.

Относно Ормузкия проток - Иран настоява за контрол върху стратегическия воден път, през който преминава значителна част от световните енергийни доставки, както и за въвеждане на транзитни такси. САЩ от своя страна настояват за свободно и безопасно корабоплаване без такси, както преди началото на войната.

Вашингтон изисква също Иран да предаде над 400 килограма високообогатен уран и да прекрати ядрената си програма. Освен това САЩ настояват за ограничения върху иранската програма за балистични ракети.

От своя страна Техеран поставя като условия освобождаването на замразени ирански активи в чужбина, изплащането на репарации за щетите от войната, както и отмяна на всички наложени санкции. Иран също така изисква гаранции, че няма да има нови военни действия срещу страната, както и иска изтегляне на американските сили от Близкия изток.

