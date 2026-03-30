Тръмп строи грамаден военен комплекс под Балната си зала в Белия дом (ВИДЕО)

Американската армия изгражда "грамаден военен комплекс" под монументалната бална зала, която се строи по нареждане на Доналд Тръмп в Белия дом. Това обяви Тръмп пред журналисти. "В момента армията изгражда грамаден комплекс под балната зала [...], всичко върви много добре, дори изпреварваме графика", каза президентът на борда на правителствения самолет на връщане във Вашингтон след уикенда в имението му във Флорида, като показа и планове от балната зала.

Балната зала всъщност скрива огромния комплекс, който се строи отдолу от военните, пише Ройтерс. Тя ще има висок клас бронирани стъклени прозорци и покрив, устойчив на дронове. Тръмп отбеляза, че информация за това "е изтекла наскоро след нелепо дело" против строежа.

През октомври миналата година Тръмп нареди да се разруши с булдозер цяло крило от президентската резиденция във Вашингтон. На негово място се изгражда бална зала за 1000 души за различни приеми и официални вечери в чест на високопоставени чуждестранни гости.

"Използваме оникс и камъни, които са невероятни", заяви наскоро той на пресконференция, посветена предимно на войната в Близкия изток.

Разходите за проекта, един от най-амбициозните в Белия дом от повече от век, продължават да набъбват. Прогнозният бюджет, финансиран от частни дарения, се увеличи от 200 на 400 милиона долара.

🚨 #BREAKINGNEWS Trump holding a full Timeshare sales pitch on the White House ballroom while gas prices explode and troops are in harm’s way. This is what ‘priorities’ look like now to him. 🚨 pic.twitter.com/fmIa3BqZLT — Ford News (@FordJohnathan5) March 30, 2026