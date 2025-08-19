"Тук сме като съюзници и приятели": Край на двучасовата среща на Тръмп и евролидерите - какво следва?

Малко след полунощ на 19 август приключи срещата между американският президент Доналд Тръмп с водещите европейски лидери в Белия дом и техните екипи, предават световните агенции. По данни на BBC срещите продължават в Овалния кабинет във Вашингтон само в лидерски формат. Говорител на украинския президент Володимир Зеленски потвърди пред NBC, че той остава в американската столица за по-нататъшни разговори. Междувременно бе съобщено, че интервюто му за Fox News, което е било фиксирано по-рано, се отменя.

"Срещата приключи, но европейските лидери и украинският президент Зеленски засега остават във Вашингтон, за да продължат преговорите, потенциално в друг формат", споделя още източника.

По данни на SkyNews преговорите за потенциален мир, гаранции за сигурност и териториалните въпроси продължават да са теми на последващи разговори в различни формати, като първо Тръмп и Зеленски са продължили срещата помежду си, предстоят и още двустранни разговори. Малко преди края на официалната среща между всички пък стана ясно, че Тръмп е прекъснал преговорите, за да се обади на руският диктатор Владимир Путин.

"Ние сме тук като съюзници и приятели"

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен сподели послание след срещата във Вашингтон в профила си в социалната мрежа "Х". Тя сподели снимка на германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, италианският премиер Джорджа Мелони и финландският президент Александър Стуб заедно с Доналд Тръмп в Белия дом с посланието: "Ние сме тук, като съюзници и приятели, за мир в Украйна и в Европа".

We are here, as allies and friends, for peace in Ukraine and in Europe.



This is an important moment, as we continue to work on strong security guarantees for Ukraine and a lasting and durable peace. pic.twitter.com/FFF0Fqcq6y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2025

Иначе в рамките на срещата стана ясно, че Тръмп, който едва миналата седмица предупреди Русия за "много тежки последици", ако Владимир Путин не се съгласи да спре боевете, даде ясно да се разбере днес, че е променил позицията си. Пред евролидерите той призна: "Всички ние очевидно бихме предпочели незабавно прекратяване на огъня, докато работим за траен мир. Може би нещо подобно може да се случи. Към този момент това не се случва."

От своя страна някои от европейските съюзници отказаха да приемат поражение по въпроса за прекратяването на огъня - немският канцлер Мерц дори обвърза потенциална следваща среща едва след наличието на това. Френският президент Макрон също подкрепи идеята за "примирие" като "необходимост". Тръмп обаче очевидно беше повлиян от Путин в Аляска и повтори неговите опорни точки, след като каза няколко пъти, че прекратяването на войната зависи и от Зеленски, и от Путин.

Снимка: Getty images

Като лош сигнал бе разчетена репликата на Тръмп относно териториалните въпроси: "Трябва да обсъдим и възможния обмен на територии, като вземем предвид настоящата линия на контакт - това означава военната зона". Но той също така каза, че Путин е приел, че ще има гаранции за сигурност за Украйна като част от мирното споразумение и че САЩ ще помогнат да се гарантира безопасността на Украйна. Именно този фундамент Киев отдавна изтъква, че ще бъде от съществено значение за траен мир. "Когато става въпрос за сигурност, ще има много помощ", каза Тръмп. Той отказа да изключи изпращането на американски войски в Украйна, отбелязвайки, че това ще бъде тема за дискусия с европейските лидери. Но той също така даде да се разбере, че от европейските страни се очаква да носят тежестта, като каза: "Те са първа линия на отбрана, защото са там. Но ние ще им помогнем.

President Trump Participates in a Multilateral Meeting with European Leaders https://t.co/RxlsmwMTcf — The White House (@WhiteHouse) August 18, 2025