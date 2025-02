В опит да ограничи незаконната миграция: Рубио се срещна с президента на Салвадор (ВИДЕА)

Американският държавен секретар Марко Рубио се срещна с президента на Салвадор Наиб Букеле в рамките на дипломатическата си обиколка, която има за цел да бъдат убедени латиноамериканските държави да направят повече за ограничаване на незаконната миграция към южната граница на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Рубио се срещна с Букеле и със салвадорския външен министър в резиденцията на президента на Салвадор на брега на езерото Коатепеке близо до столицата Сан Салвадор.

„Салвадор и САЩ са близо до финализиране на споразумение за миграцията“, каза Букеле след срещата си с Рубио.

Попитан от журналисти дали Салвадор ще стане така наречена сигурна трета страна за прием на депортирани от САЩ мигранти от други държави, президентът отговори, че работата по споразумението продължава и че то ще е още по-широко, като пренасочи представителите на медиите да потърсят информация за детайлите на споразумението от американския държавен секретар.

Secretary of State Marco Rubio and El Salvador President Nayib Bukele meet at his lakehouse in Lago de Coatepeque just outside the capital pic.twitter.com/yVQkzbIGSm