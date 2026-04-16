Все повече млади мъже в САЩ се обръщат към религията

Повече млади мъже американци, отколкото млади жени, признават, че религията играе много важна роля в живота им, според данни от ново проучване на социологическата агенция "Галъп", публикувано днес. Това е първият път, в който повече млади мъже, отколкото млади жени, изразяват такава позиция, откакто започват да бъдат правени такива проучвания преди 25 години.

Проучването на "Галъп" показва, че 42% от мъжете в САЩ на възраст от 18 до 29 години казват, че религията е много важна за тях - значително увеличение в сравнение с 28-те процента през 2022-2023 година, съобщава Асошиейтед прес.

Същевременно привързаността на младите жени към религията си остава ниска - около 30%.

Още: Като във Втората световна война: САЩ впрягат автомобилни гиганти да правят оръжия

Преди две десетилетия младите жени бяха много по-привързани към религията, отколкото младите мъже. Това обаче се е променило през годините, са заключенията от проучването.

Голяма част от младите хора, които са по-привързани към религията, са симпатизанти на Републиканската партия. Данните сочат, че от 2022-2023 религиозната ангажираност сред младите мъже и жени републиканци се е увеличила в сравнение с тази на младите мъже и жени, които симпатизират на Демократическата партия.

Камала Харис се готви за следващите избори? Удари Тръмп с цените на горивата, а той даде лоша прогноза (ВИДЕО)