Един от най-върлите съюзници на Украйна я спира по бързата писта към ЕС

Полша не подкрепя идеята за ускорено присъединяване на Украйна към Европейския съюз, защото Киев трябва да изпълни всички условия - това заяви в ефира на местното радио RMF24 министърът на външните работи на страната Радослав Сикорски. Той припомни, че премиерът Доналд Туск е разговарял с бъдещия унгарски премиер Петер Мадяр след парламентарните избори, на които партията му "Тиса" отвя "Фидес" на Виктор Орбан и спечели конституционно мнозинство, което пък ще доведе до сваляне от власт на човека, блокиращ Киев по пътя към ЕС.

Още: "Когато Орбан падне": Туск доволен, че Унгария, ЕС и Полша "отново са заедно"

Самият Сикорски е провел телефонен разговор с Анита Орбан, която се очаква да стане новият унгарски външен министър. „Първо, поканих я във Варшава. И второ, надяваме се да възстановим функционирането на Вишеградската група. Министърът предполага, че Унгария ще отблокира финансирането за полската армия и Украйна, както и ще отмени суспендираните санкции срещу Русия“, коментира полският външен министър относно разговора.

Още: Зеленски: Датата на присъединяване на Украйна към ЕС да бъде включена в мирното споразумение с Русия

Сикорски: Няма да има ускорено членство на Украйна в ЕС

Водещият го попита за двусмислените изявления на Мадяр, който иска все пак нормални отношения с Русия и поставя строги условия пред Украйна. „Той твърди, че това е и нашата позиция. Европейската комисия излезе с идеята за ускорено членство. Това няма да се случи. Смятаме, че Украйна трябва да изпълни всички условия, точно както ние“, подчерта министърът на външните работи на Полша пред радиото.

Снимка: Getty Images

В същото време той счита, че Украйна ще се сблъска с трудни етапи в преговорите, особено по отношение на селското стопанство и транспорта.

Още: Украйна в ЕС: Какви са пречките и какво чака Брюксел

През декември 2025 г. украинският президент Володимир Зеленски говори за възможността за ускорено присъединяване на Украйна към ЕС, но подчерта, че някои членове блокират подобен ход по политически причини, а не заради това дали дадена реформа е била проведена в Украйна. Ставаше дума за Унгария. На 12 април унгарците гласуваха за смяна на правителството в страната, но Петер Мадяр заяви, че е против ускореното присъединяване на Киев към ЕС.

Служител на Европейската комисия е казал пред украинското издание LIGA.net, че няма да има ускорено присъединяване към ЕС нито за Украйна, нито за други страни.

Още: Разкриха 5-степенен план за бързо членство на Украйна в ЕС, в центъра е Орбан