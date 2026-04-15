"Време е да се каже "Стига" на този луд": Траен разрив ли се очертава между Тръмп и Мелони

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи вчера остри критики към италианския премиер Джорджа Мелони в интервю по телефона за италианското издание „Кориере дела сера“. „Джорджа Мелони не иска да ни помогне във войната“, заяви Тръмп, визирайки Иран. Мелони не откликна и на призива на Тръмп да участва в обезопасяване на Ормузкия проток, макар Италия да се присъедини към държавите, готови да допринесат за подновяване на свободното корабоплаване в протока, след като мирът настъпи в региона. Тръмп обаче не отчете в интервюто този факт. Същевременно италианският министър на отбраната Гуидо Крозето не разреши достъпа на американски бойни самолети до военна база в Сицилия, откъдето те да потеглят за ударни мисии срещу Иран, припомнят медиите в Италия. Правителството на Мелони обяви и че италианските бази, използвани от американци, ще продължат да се използват по начина, дефиниран в двустранните договори, тоест не за целите на войната в Иран.

„Потресен съм от нея“

Тръмп заяви вчера, че не е разговарял от известно време с Мелони, която беше смятана за най-близка от лидерите от ЕС до него. Тръмп поясни, че не е говорил с нея, защото „тя не иска да ни помага с НАТО, не иска да ни помага да се отървем от ядреното оръжие (на Иран)“. „Тя е много различна от онова, което аз мислех“, заяви още Тръмп по адрес на Мелони.

Тези критики се посипаха по главата на Мелони само месец след като в друго интервю за „Кориере дела сера“ Тръмп похвали Мелони и я нарече „приятел“ и „велик лидер“, който „винаги се опитва да помогне“.

„Това не е вече същият човек и Италия няма да бъде същата страна, каквато беше“, отбеляза вчера американският президент в новото интервю за „Кориере дела сера“.

"Харесва ли ви фактът, че вашата премиерка не прави нищо, за да получи петрол?“, заяви още Тръмп. „Дали това се харесва на народа? Не мога да си го представя. Потресен съм от нея. Мислех, че тя е смела, но съм грешал“, заяви Тръмп, обръщайки се директно към италианците. Той обаче изглежда е напълно в неведение от факта, че именно досегашната близост на Мелони с него оказа влияние върху изхода на референдума за реформа на съдебната система в Италия. На вота италианците казаха „Не“ освен на съдебната реформа, но и на цялостната политика на Мелони, в това число и на близките й връзки с Тръмп на фона на неговите действия във Венецуела и Иран и заплахите и подигравките му към съюзници от НАТО или към Гренландия, коментират италиански медии.

Тръмп май не е наясно с доста неща

Критикувайки Мелони, Тръмп освен това напълно игнорира факта, че тя беше първата лидерка на страна членка на ЕС, на НАТО и на Г-7, посетила региона на Залива в момент, в който там се водеха бойните действия. По време на обиколка в три страни от региона Мелони разговаря с местните лидери именно за енергийните доставки за Италия. Мелони посети с тази цел преди това и Алжир, за да гарантира увеличение на доставките на природен газ и на петрол за Италия на фона на блокираните заради войната в Иран доставки от Залива.

Снимка: Getty Images

"Мелони се държи неприемливо, защото не й пука дали Иран има ядрено оръжие и дали ще взриви Италия за две минути, ако имаше тази възможност“, заяви още Тръмп вчера. Само че Италия беше една от страните, които първи предупредиха още в началото на войната в Иран, че иранските ракети биха могли да достигнат и италианска територия, припомня "Нюзрум Италия". Тези предупреждения бяха отправени още преди Техеран да изстреля ракети по американо-британската военна база на остров Чагос, която се намира на доста голямо разстояние от Персийския залив.

Тръмп спомена пред "Кориере дела сера" и поражението на унгарския премиер Виктор Орбан на парламентарните избори в Унгария. Той заяви, че Орбан е бил негов приятел. „Това не бяха моите избори, но той беше мой приятел, един смел човек, който свърши добра работа по въпроса с имиграцията. Не допусна хората да дойдат и да съсипят неговата страна, както направи Италия“. До този момент Тръмп винаги хвалеше Мелони именно заради затягането на имиграционната политика. В интервюто си вчера обаче Тръмп, както изглежда е забравил за тези хвалби, защото той подчерта, че „имиграцията убива Италия и цяла Европа“. „Европа се саморазрушава отвътре със своите имиграционни политики и с политиките, свързани с енергетиката“, заяви още Тръмп. „В Европа плащат най-високите цени за енергия и не са дори готови да се бият за Ормузкия проток, откъдето получават тази енергия“, каза Тръмп. „В Европа хората зависят от Доналд Тръмп, защото той държи отворен Ормузкия проток“, заключи Тръмп.

„Нито един чуждестранен лидер не бива да си позволява да критикува Италия!“

Редица италиански лидери почти веднага коментираха критиките на Тръмп срещу Мелони.

Първа реагира Ели Шлайн, лидерката на Демократическата партия на Италия. "Твърдо осъждам атаката на президента Тръмп срещу премиера Мелони“, заяви Шлайн. Тя напомни, че с Мелони са политически противници, но сега реагира в нейна подкрепа, защото италианците не бива да допускат нападки или заплахи към правителството на Италия. „Италия е свободна и суверенна държава и нашата конституция е ясна. Италия отхвърля войната“, подчерта още Шлайн. Тя добави, че нито един чуждестранен лидер не може да си позволява да критикува Италия и нейното правителство.

В подкрепа на Мелони се изказа незабавно и външният министър на Италия Антонио Таяни. „Ние сме и оставаме искрени поддръжници на единството на Запада и твърди съюзници на САЩ, но това единство се изгражда с лоялност, уважение и взаимна откровеност. Свикнали сме да казваме това, което мислим, защото така постъпват сериозните хора. До днес президентът Тръмп смяташе Джорджа Мелони за смела личност. И не грешеше, защото тя е жена, която никога не крие какво мисли. И за папа Лъв XIV тя каза точно това, което всички ние, италианските граждани, мислим. Премиерката заедно с правителството защитават и винаги ще защитават единствено интереса на Италия“, подчерта Таяни в „Екс“.

Подобни изказвания дойдоха и от министъра на отбраната Гуидо Крозето, според когото „приятелството между съюзнически държави се основава на уважение, а не на отказ от собствената преценка“. „Да бъдеш съюзник, не означава да приемаш всичко мълчаливо, а да имаш смелостта ясно да казваш това, което смяташ за правилно. (...) Тя просто направи това, което трябва да прави един държавен лидер - да защитава своите ценности, своите институции и това, което италианците считат за част от своята идентичност“, заяви Крозето.

„Тръмп няма уважение към никого по света освен към самия себе си“

Барбара Флоридия от опозиционното „Движение 5 звезди“ пък заяви: „Тръмп всъщност не търпи никаква форма на противоречие. В този случай например той светкавично заличи цялата отстъпчивост на Мелони през годините и веднага я изостави. Впрочем, още с папата той показа, че няма никакъв интерес или уважение към никого по света освен към самия себе си. И това изобщо не му прави чест.“

Бившият италиански премиер, левоцентристът Паоло Джентилони, който е бивш еврокомисар, заяви: „Думите на Тръмп срещу Мелони са неприемливи. Ще има време да се припомнят грешките, сега трябва да защитим Италия“.

„Мелони каза „Стига“ на този луд“

На страната на Мелони застана и Карло Календа, лидерът на центристката партия „Действие“: „Мелони прояви смелост да направи това, което трябваше да се направи отдавна: да каже „Стига“ на този луд. Което вече е повече от това, което направиха много други“, изтъкна той.

Самата Мелони не е реагирала с официално изявление на думите на Тръмп. Но АНСА пише, че тя е била изненадана от твърдия тон на Тръмп към нея. Същевременно обаче тя е казала, че е очаквала подобно нещо да се случи.

Хронология на ласкателствата

По повод разрива между Мелони и Тръмп италианската агенция АНСА припомня хронологията на най-впечатляващите моменти в отношенията между двамата лидери.

„Мелони кипи от енергия, тя е фантастична“, каза Тръмп след срещата в Елисейския дворец с Мелони през декември 2024 г., след церемонията по откриването на възстановената от пожара парижка катедрала „Нотр Дам“.

На 4 януари 2025 г. Мелони отиде експресно във Флорида за среща с Тръмп в разгара на преговорите относно ареста на италианската журналистка Чечилия Сала в Иран, налагащи и известно американско участие. Тогава Тръмп, силно впечатлен от премиерката на Италия, заяви, че тя „наистина е завладяла Европа“. Няколко дни по-късно той добави: „Другите лидери показаха голямо уважение към нашата страна. Но Мелони долетя дотук само за няколко часа, само за да се види с мен“.

На 20 януари 2025 г. Мелони беше единственият лидер от ЕС, присъствал на церемонията в Конгреса на САЩ по встъпването в длъжност на Тръмп.

Снимка: Getty Images

На 24 януари 2025 г. Тръмп по време на Световния икономически форум в Давос намекна, че личните му отношения с Мелони могат да доведат до изключение за Италия от митата срещу ЕС.

На 17 април 2025 г. Мелони беше приета от Тръмп в Белия дом и го покани да посети Италия с идеята да организира среща между него и лидерите на ЕС, на която да бъдат изгладени противоречията от двете страни на Атлантика относно митата и Украйна. „Мелони обича страната си и впечатлението, което остави у всички, беше фантастично!!!“, заяви тогава американският президент в социалните мрежи.

Веднага след завръщането си в Рим Мелони се срещна на 18 април с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, който беше на посещение в Италия и който не спести също ласкателствата по адрес на италианската лидерка.

По време на срещата на Г-7 в Канада през юни 2025 г. Мелони разговаря на четири очи с Тръмп в момент, в който светът беше разтърсен от позициите на Тръмп относно Украйна и Русия и от предложението му Владимир Путин да посредничи в спора с Техеран относно иранската ядрена и балистична програма.

Седмица по-късно на 24 юни 2025 г. Мелони и Тръмп седяха един до друг на вечерята на лидерите на НАТО в Хага и проведоха дълъг разговор.

Мелони се върна във Вашингтон на 17 август 2025 г. с другите лидери, поканени от Тръмп за среща с Володимир Зеленски. Тогава Тръмп я нарече „велик лидер, вдъхновение за мнозина“ и каза, че тя „въпреки младостта си управлява от дълго време, докато други не са издържали толкова дълго на власт“. „Ще управляваш дълго“, каза тогава Тръмп на Мелони.

По време на срещата на върха за Газа в Египет на 13 октомври 2025 г. Тръмп отново засипа Мелони с ласкателства. Тя е „много силен лидер, върши добра работа“. А на следващия ден той възхвали автобиографичната й книга, рекламирайки я в социалните мрежи: „Купете си екземпляр от тази книга още днес!“, написа тогава той.