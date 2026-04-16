Бръкнаха в джоба на феновете: Тежък удар за известна платформа за онлайн билети

Една от най-големите компании за онлайн продажба на билети за концерти и спортни събития е обявена за монополист. Развлекателният гигант Live Nation, който притежава Ticketmaster, е действал като незаконен монопол и е карал феновете да плащат завишени цени, постанови федерален съд. Решението е взето след четири дни обсъждания по време на седемседмичен процес в Ню Йорк и може да има сериозни последици за музикалната индустрия.

Компанията, която притежава концертни зали и музикални фестивали, може да бъде принудена да отдели части от бизнеса си или дори да се раздели с Ticketmaster – ход, който бившият главен прокурор Мерик Гарланд поиска при завеждането на делото през май 2024 г. Министерството на правосъдието на САЩ твърди, че практиките на компанията са ограничавали конкуренцията и са водили до по-високи цени на билетите и по-лошо обслужване за клиентите. Компанията посочи, че има и други висящи искания, които могат да променят изхода на делото.

Ще има ли финансови санкции?

Като водеща фигура в концертния и спортния сектор, Live Nation е организирала над 55 000 концерта по света през миналата година, привличайки 159 милиона посетители. Решението може да доведе до разпадане на Live Nation и Ticketmaster и да отвори път за по-малки билетни платформи и организатори да се конкурират на пазара. Акциите на компанията паднаха с над 6% след обявяването на решението.

Съдът може да наложи и финансови санкции, като е установено, че Ticketmaster е надвземал средно по 1,72 долара на билет в продължение на години, сума, която ще бъде използвана при изчисляване на обезщетенията.

Компанията обаче твърди, че не е монопол и че се конкурира активно на пазара за развлечения. Делото първоначално беше частично прекратено след споразумение между Министерството на правосъдието и компаниите, но 36 щата продължиха процеса, съобщава БГНЕС.

Критиките към компанията се засилиха след проблемите с продажбата на билети за турнето на Тейлър Суифт през 2022 г., когато системата на Ticketmaster се срина заради огромното търсене. През 2024 г., след като Oasis обявиха завръщането си на музикалната сцена, Ticketmaster изпитваше сериозни проблеми с огромния наплив от фенове, а цените на билетите се повишаваха драматично, карайки хиляди потребители да плащат непосилни суми, за да гледат любимците си на живо.