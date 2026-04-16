Звезда на Лудогорец мисли за края на кариерата си, готви се да става директор

Една от звездите на Лудогорец вече мисли за края на състезателната си кариера. Става въпрос за полузащитника на „орлите“ и национал на България – Ивайло Чочев. В средата на февруари халфът отпразнува своя 33-ти рожден ден като е наясно, че не му остава много време на терена. Затова и той учи в Националната спортна академия „Васил Левски“, където да придобие достатъчно знания, за да продължи да се развива във футбола, но като спортен директор.

Ивайло Чочев говори в предаването на НСА „Успехът не е само талант – той се изгражда“. Там бившият халф на ЦСКА и италианския Палермо сподели, че се вижда като директор на някой клуб, но най-вероятно първоначално ще трябва да премине и през треньорската дейност.

Ивайло Чочев има стриктен план за бъдещето си

„Ученето в НСА ми даде много знания в различни сфери извън футбола, както и доста увереност. Научих супер интересни нови неща, които ще ми бъдат от голяма полза в бъдеще. Качеството на обучение е много добро. Всеки, завършил тук, го вижда. Това ме радва, а и ме успокоява, защото от НСА излизат много добри кадри“.

„Обучението дава много. За да си успешен спортист, а не само футболист, трябва спортът да върви ръка за ръка с учението. Аз съм изключително горд, че съм в НСА. Искам да се развивам, защото след футбола желая да остана в спорта. Най-важното за мен е да продължа да се занимавам с футбол. От малък това е моя мечта и съм се насочил животът ми да премине в него. Виждам се като директор. Но може би в началото трябва да премина за малко и през треньорството. Но позицията, а и професията, която най-много ми харесва, е на спортен директор“.

„Програмата ми с Лудогорец, особено тази година, бе доста тежка. Играхме в евротурнирите, излязохме от същинската фаза. Отделно имам мачове за първенство, купа, национален отбор. Така че времето, което ми остава за приятели, е много малко. В свободното гледам да се отдам на семейството, защото те са най-големите губещи от отсъствието ми по пътувания и лагери. Но трябва и да уча“, обясни Чочев.

