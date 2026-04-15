Джей Ди Ванс се върна в САЩ с празни ръце: Двоен неуспех за няколко дни

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс се завърна в неделя във Вашингтон без резултати от усилията си да реализира някои от най-рискованите и необичайни ходове на Доналд Тръмп във външната политика, посочва "Файненшъл Таймс". Ванс излезе от 21-часови преговори с ирански официални лица, за да обяви, че няма споразумение за прекратяване на американско-израелската война срещу Техеран. Малко преди това пътуването му до Унгария, за да мобилизира подкрепа за премиера Виктор Орбан, също се оказа безрезултатно - дългогодишният популистки лидер и съюзник на Тръмп претърпя разгромна загуба на парламентарните избори.

Неуспехите от двете мисии се оказаха сериозни удари за вицепрезидента, смятан за наследник на Тръмп.

"Разбира се, знаехме, че има много голяма вероятност Виктор да загуби тези избори", каза Ванс по адрес на Орбан в понеделник по Фокс Нюз. "Направихме го, защото той е един от малкото европейски лидери, които сме виждали да е готов да се изправи срещу бюрокрацията в Брюксел, която е била много вредна за САЩ", каза той.

Снимка: Getty Images

Ванс заяви, че е "натъжен", но не чак толкова изненадан от загубата на унгарския премиер на изборите, твърдейки, че решението му да води кампания редом с автократа в Будапеща миналата седмица е било по-скоро с цел да се покаже пред лоялен съюзник, отколкото да го изведе до победа, отбеляза "Политико". "Не отидохме, защото очаквахме Виктор Орбан да спечели изборите с лекота", твърди Ванс в интервю за Фокс Нюз. "Отидохме, защото беше правилно да застанем зад човек, който беше до нас много дълго време."

Орбан в много отношения беше модел за управление за мнозина в движението МАГА, които защитаваха застъпничеството му за нелиберална демокрация и се стремяха да ѝ подражават у дома. Орбан също така заемаше твърда позиция срещу имиграцията и правата на ЛГБТ+, припомня "Политико".

"Неговото наследство в Унгария е трансформиращо – 16 години, които променят коренно тази страна", каза Ванс, обяснявайки, че решението му да участва в предизборен митинг на Орбан "не е било, защото не можем да четем анкети. Със сигурност знаехме, че има много голям шанс Виктор да загуби тези избори. Направихме го, защото той е един от малкото европейски лидери, които сме виждали, който е бил готов да се изправи срещу бюрокрацията в Брюксел".

Въпреки това, неспособността на Ванс да помогне на Орбан да избегне смазващо поражение излага администрацията във Вашингтон на критики, че нейните идеи и служители не са факторът, на който са се надявали, отбелязва "Политико".

Джей Ди Ванс защити и усилията на своя екип в Исламабад, като посочи, че през уикенда е постигнат "някакъв напредък". "[Иран] направи крачка в нашата посока, затова мисля, че можем да кажем, че имахме някои добри признаци, но те не стигнаха достатъчно далеч", каза той пред Фокс Нюз.

Експерти по външна политика и бивши американски длъжностни лица заявиха, че е нереалистично да се очаква вицепрезидентът да постигне пълноценно споразумение още от първия кръг преговори с иранците. "Никой разумен човек не би очаквал споразумение между САЩ и Иран след един ден преговори", заяви Фил Гордън, бивш съветник по националната сигурност на вицепрезидента Камала Харис. "Всъщност изпращането на вицепрезидента там изглеждаше като опит да бъде подложен на очевиден провал", цитира думите му "Файненшъл Таймс".

Снимка: Getty Images

Американски представител заяви, че преговарящите са заминали за Исламабад с очакването срещите да бъдат кратки, за да подготвят почвата за бъдещи преговори. Въпреки това продължителността на преговорите и високият ранг на делегациите на САЩ и Иран бяха възприети като отражение на сериозния ангажимент на двете страни към преговорите. Ролята на Ванс като ръководител на американската делегация го постави в неудобно положение, тъй като той отдавна се противопоставяше на военната намеса на САЩ в чужбина.

Ванс, ветеран от войната в Ирак, според широко разпространени информации е бил резервиран към плановете на Тръмп да влезе във война с Иран заедно с Израел.

"Иран наистина може да се окаже отровна чаша за Ванс", каза Кърт Милс, изпълнителен директор на списанието "The American Conservative". "Но ако той наистина реши проблема, това ще допринесе значително за това да стане президент", каза той.

Политическият авторитет на вицепрезидента е спаднал. Същевременно самият Тръмп се бори с понижаващите се рейтинги на одобрение. Последното проучване на новинарски уебсайт и агрегатор на социологически анкети RealClearPolitics показва, че малко под 41% от американците имат положително мнение за вицепрезидента, в сравнение с близо 50%, които са с отрицателно мнение.