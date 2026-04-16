Заформящият се скандал с болниците и скъпите лекарства: Разликата в цените за един пациент е колкото за нова кола, обяви премиерът (ВИДЕО)

Три дни преди предсрочните парламентарни избори служебният премиер Андрей Гюров заговори не само за търговия с гласове, но и за "търговия със здраве". Без да предоставя конкретни доказателства на този етап, той заяви в началото на заседанието на Министерски съвет, че се използват слабостите на "една пробита система, за да се пълнят партийни каси, а цената се плаща от българските граждани – не само с вноските за здраве, но и буквално със самото здраве".

"Оказва се, че докато лекари и медицински сестри съвсем осъзнато очакват повече средства, системата е направена така, че да бъде източвана, и с тези пари да няма възможност да помага на българските граждани.

Още: Разкриват болниците, плащали прескъпо за лекарства без фиксирана цена

В едната болница - лекарство за 23 000 лева, а в друга струва 125 000 лв.

Здравният министър доц. Михаил Околийски е докладвал на премиера за „болници, които използват вратички в закона – не за да лекуват по-добре, а за да печелят повече“, сподели Гюров и даде пример, но без да назовава конкретни лечебни заведения: „Например болница, в която едно лекарство струва 23 000 лева, а на друго място – 125 000 лева. Разликата е една нова кола. Това е само от едно лекарство, от един пациент. Можете да си представите от всички пациенти – това означава един цял автомобилен парк".

Още: Лекарство за 517 лв., купено за 8500 лв.: Директорите на болници не са длъжни да знаят - обяснение

"Най-тъжното от цялата история е, че това се оказва напълно законно. В същото време българският пациент е на първо място в Европа по доплащане за здравеопазване. И това не е съвпадение, това е система, която позволява да се печели от болката на българските граждани“, твърди Гюров.

Според него това е „морален проблем, червена линия, която българското общество каза, че не може повече да бъде прекрачвана“.

"Нека да бъда ясен – ако наистина има възможност този проблем да бъде решен с едно изречение, промяна в една наредба или няколко наредби, тогава те трябва да бъдат написани, предложени тук. Очаквам това да се случи възможно най-бързо“, даде той указания на здравното министерство.

Схемата и очакваното разкритие

Министерството на здравеопазването ще обяви кои са болниците, купували лекарства на завишени цени, както и кои са медикаментите. До няколко дни на сайта на ведомството ще бъде публикуван конкретен списък, от който ще стане ясно кои болници са правили такива поръчки, за какви точно лекарства и колко са платили за тях, съобщи по-рано зам.-министърът на здравеопазването Владимир Афенлиев в ефира на "Нова телевизия".

Преди няколко дни той каза, че четири държавни болници в София и по една в Пловдив, Плевен и Варна са купували едни и същи медикаменти, но цените им се различават в пъти. Зам.-министърът обясни, че това са два вида медикаменти. Те нямат ценово регистриране в България, но са с регистрация в Европейския съюз. Така за тях няма ясни правила колко би трябвало да струват. „Болниците няма как да проверят каква е реалната себестойност на лекарствата и за колко се продават в ЕС“, обясни Афенлиев.

Той заяви, че през 2018 г. е направен опит за регулация, така че когато лекарството го няма на пазара, комисия от трима лекари да реши за конкретен пациент в конкретната болница. „Лекарствата са за пациенти с изключително тежки заболявания. Те се плащат от здравната каса, в която пристигат пък от бюджета на Министерството на здравеопазването“, поясни зам.-министърът.

Още: Хиляди българи ще гласуват от болничното легло