Първият транш от 90-те млрд. за Украйна отива за дронове

Европейският комисар по отбрана и космическо пространство Андрюс Кубилюс обяви на заседание на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент, че първият транш за Украйна, който ще бъде преведен като част от заема на ЕС от 90 милиарда евро, ще бъде използван за закупуване на дронове. При това става въпрос за дронове, произведени в самата Украйна.

"За 2026 г. Украйна е поискала общо 28,3 милиарда евро отбранителна помощ. Първият план за доставка се фокусира върху дронове от напредналата отбранителна промишленост на Украйна", каза комисарят, цитиран от "Европейска правда".

Европейската комисия планира първият транш от заема от 90 милиарда евро за Украйна да бъде преведен през второто тримесечие на 2026 г.

