Малък самолет се обърна в нива: Пилотът е в болница (СНИМКА)

Тази сутрин около 09:35 часа местно време в Хърватия е получен сигнал за аварийно кацане от малък самолет близо до хърватското село Иванково, предаде хърватската медия "Индекс". Спешни служби са били спешно изпратени на мястото на инцидента. При пристигане те открили самолета е открит. Както показват първите, публикувани от портала Vinkulja, самолетът се е озовал в поле, обърнат с главата надолу. Пилотът, който бил сам в самолета, е транспортирано до Окръжната болница във Винковци.

Подробности за инцидента

На място се провежда разследване на всички обстоятелства. RTL Danas научи от Милан Мравинац, секретар на авиационния клуб „Врабац Винковци“, опитен пилот и член на авиационния клуб „Врабац Винковци“ е излетял с регистриран маршрутен полет до Загреб.

Той се свързал с контрола на въздушното движение в Осиек и след 10 минути полет двигателят на самолета Ibis GS 700 отказал. Той незабавно уведомил контрола и започнал предписаната процедура за кацане извън летището.

Самолетът се приземи благополучно в поле с много рохкава почва, подготвена за сеитба. Колелата на самолета потънали в рохкавата почва, което е довело до моментно спиране на самолета и той се преобърнал с носа напред по гръб. Както се очакваше, самолетът е повреден, а пилотът натъртен и прегледан в болницата във Винковац. ОЩЕ: Хеликоптер с турски и катарски военни се разби в Катар