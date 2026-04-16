САЩ с пореден удар в Тихия океан, трима "наркотерористи" са убити (ВИДЕО)

Американската армия обяви, че отново е нанесла удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, ликвидирайки трима души, предаде Ройтерс. Според Южното командване плавателният съд е принадлежал на група, категоризирана като "терористична организация", но не е назована.
В съобщението на Южното командване се допълва, че Въоръжените сили на САЩ не са понесли загуби, а ликвидираните хора са описани като "наркотерористи" от мъжки пол.
Повече подробности не се дават.
On April 15, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/EaGDMHmpan— U.S. Southern Command (@Southcom) April 16, 2026
Във вторник беше нанесен удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, като при атаката са били убити четирима души. При друг подобен удар са били ликвидирани двама души.
САЩ още миналата година започнаха да предприемат военни действия срещу плавателни съдове, за които се подозира, че пренасят наркотици.
Американският президент Доналд Тръмп оправда ударите, като посочи, че САЩ участват във "военен конфликт" с наркокартелите. Тръмп обяви членовете на престъпните банди за бойци, които нарушават закона, и се позова на същите юридически правомощия, въз основа на които правителството на Джордж У. Буш започна войната си срещу тероризма.