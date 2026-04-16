Зеленски и украинският народ получиха престижна награда в Нидерландия (СНИМКИ, ВИДЕО)

16 април 2026, 14:15 часа 359 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/Roosevelt Foundation
Украинският президент Володимир Зеленски получи от името на целия украински народ Международната награда "Четири свободи" (International Four Freedoms Award) за 2026 г. в Миделбург, Нидерландия. Церемонията се проведе днес, 16 април.

Наградата се връчва от Roosevelt Foundation вече четиридесет години и отличава личности и организации, защитавали основните свободи, формулирани от американския президент Франклин Рузвелт - свобода на словото, свобода на вероизповеданието, свобода от лишения и свобода от страх.

Още: "По-лошо няма накъде": Зеленски откровено за ракетите "Пейтриът"

Според организаторите отличието е признание за устойчивостта на украинците след руската инвазия през 2022 г., защитата на демокрацията и независимостта на страната и ролята на Украйна за сигурността на Европа.

Председателят на фондацията Хуго де Йонге заяви, че наградата е "дълбоко признание за куража, постоянството и огромната устойчивост на украинския народ".

Зеленски: Американците са в грешка и не за първи път грешат

Елена Страхилова
