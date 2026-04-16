Край на една ера: Манчестър Сити обяви раздяла с една от най-големите си легенди

Английският гранд Манчестър Сити официално обяви, че капитанът Бернардо Силва ще напусне отбора след края на сезона. Той слага край на деветгодишния си престой на “Етихад”, през който се утвърди като една от ключовите фигури в състава. За този период той спечели общо 19 трофея, включително шест титли от Висшата лига, една Шампионска лига, два триумфа във ФА Къп и пет отличия от Купата на лигата.

По време на кариерата си в клуба плеймейкърът изигра 451 мача, в които реализира 76 попадения и направи 77 асистенции. През настоящата кампания той намери място и сред топ 10 на футболистите с най-много участия в историята на Манчестър Сити.

“Когато пристигнах преди 9 години, следвах мечта, която имах от малко дете - да успея в живота и да постигна велики неща. Този град и клуб ми дадоха много повече от това, за което се надявах. Това, което спечелихме и постигнахме заедно е наследство, което ще ценя завинаги”, написа португалецът в профила си в Инстаграм.

“След няколко месеца ще бъде време да кажа “довиждане” на града, където не само спечелихме толкова много като футболен клуб, но и където сключих брак и започнах семейството си”, добави Силва.

“Към клуба, Пеп Гуардиола, щаба и всичките ми съотборници през тези 9 години, благодаря за всичките спомени и че ми позволихте да бъда част от това за толкова дълго. Атмосферата, която създавахме всеки ден на тренировъчното игрище, ме караше да се чувствам у дома си и като част от голямо семейство. Нека заедно се насладим на тези последни седмици и да се борим за това, което този сезон все още ни предлага”, сподели още той.

В последните си мачове с екипа на “гражданите”, Силва ще се опита да помогне на Манчестър Сити да спечели още два трофея. Към момента във Висшата лига тимът изостава на 6 точки от лидера Арсенал, но с мач по-малко, а в Купата на страната ще играе полуфинал срещу Саутхямптън.

