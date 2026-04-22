Зеленски иронизира Тръмп: Предлагахме ви "купол срещу дронове", не ви беше актуален - дойде войната с Иран и стана актуален (ВИДЕО)

22 април 2026, 12:23 часа 684 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"С избухването на войната в Близкия изток (САЩ-Иран), нашето предложение, което беше неактуално или не толкова релевантно година назад, стана много актуално". Така, в интервю за украинското издание "Факти", украинският президент Володимир Зеленски се подигра косвено на американския президент Доналд Тръмп – по темата за опита на Украйна и технологичния ѝ напредък в сферата на дроновете – ОЩЕ: За Тръмп, който няма нужда от Украйна: Ирански FPV дрон спокойно "се разходи" и удари военна база на САЩ (ВИДЕО)

Зеленски говори относно предложение на Украйна, отправено година и дори повече преди Тръмп да реши да нападне Иран. Подробности за това предложение излязоха в западни медии доста преди сегашното интервю. Накратко – Украйна е предложила своята експертиза, своя опит и своята технологична постановка за борба с дронове като иранските "Шахед". Точно "Шахед" е едно от най-силните руски оръжия срещу Украйна и украинците натрупаха много опит в това да се справят с тези дронове, които "се родиха" в Иран.

Сега Зеленски разказа малко повече за предложението. Украйна е предложила на САЩ сделка за дронове в замяна на повече ПВО като "Пейтриът" (Patriot) – системи и ракети-прехващачи. Украинският президент обясни, че Украйна е искала да продаде на САЩ буквално "купол против дронове". Това е наша, уникална система – различни видове оръжия и опит с боравенето им за спиране на "Шахед"-и, поясни Зеленски.

САЩ отказват – а какво се случи в Близкия изток от 28 февруари насам и как точно "Шахед"-ите станаха огромен проблем всеки знае - Още: Зеленски: Подписахме споразумения за доставка на дронове в Близкия изток

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Володимир Зеленски Шахед антидрон системи война Иран украински дронове купол срещу дронове
