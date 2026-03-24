Взрив и пожар в голяма петролна рафинерия в Тексас (ВИДЕА)

24 март 2026, 10:25 часа 194 прочитания 0 коментара
Взрив и пожар в голяма петролна рафинерия в Тексас (ВИДЕА)

Експлозия и пожар е избухнал в голяма рафинерия на петролния концерн "Валеро" в тексаския град Порт Артър. Незабавно е издадена заповед хората да се укрият и да не излизат. От компанията са потвърдили за инцидента, съобщавайки за "пожар в един от блоковете". Целият персонал е евакуиран. Към момента не се съобщава за пострадали. 

От видеа в социалните мрежи се виждат високи пламъци и стълб черен дим над рафинерията. Хората, които живят в близост, съобщават за силен гръм, разтресъл прозорците им.

Рафинерията в Порт Артър е разположена на около 145 километра източно от Хюстън. Това е един от големите американски нефтопреработвателни центрове, преработващ около 435 000 барела тежък суров петрол дневно в бензин, дизелово гориво и авиационно гориво. 

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
