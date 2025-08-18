За Зеленски - бодигардове от ЕС. За Путин - червен килим: Мирът на Тръмп не е това, според Рубио (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се сблъска с водещата на предаването "Face the Nation" по CBS Маргарет Бренън, обвинявайки я в налагане на "глупав медиен наратив" по време на ожесточен разговор в неделя. Повод за това стана посещението на украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон днес, като към него ще се присъединят дузина европейски лидери.

ОЩЕ: Марко Рубио: САЩ не подкрепят идеята Донбас да попадне под руски контрол (ВИДЕО)

"Знаете, че има опасения, че президентът Зеленски ще бъде принуден да подпише нещо. Ето защо тези европейски лидери идват", каза Бренън, преди да бъде прекъсната. Журналистката изтъква и факта, че за срещата на Тръмп с руския диктатор Владимир Путин е опънат червен килим, а се налага Зеленски да иде с бодигардове от ЕС на срещата с американския президент.

"Това не е вярно", намеси се Рубио, докато двамата говореха един върху друг. "Но това не е вярно, те не идват тук, за да предпазят Зеленски от издевателства".

"Това е толкова глупав медиен наратив, че европейските лидери идват тук, защото Тръмп ще принуди Зеленски да сключи лоша сделка. Работим с тези хора от седмици. Поканихме ги да дойдат. Тръмп ги покани", каза Рубио.

ОЩЕ: Няма да правим отстъпки: Рубио не очаква лесни преговори между Тръмп и Путин

🛑A heated clash between Rubio and a CBS journalist, who is visibly shaken by the Secretary of State’s answers



Margaret Brennan can barely contain herself as she listens to Marco Rubio explain why nearly a dozen European leaders are joining Zelensky at the meeting with the US… pic.twitter.com/sAMTfRmoiH — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2025

Президентът Доналд Тръмп наскоро беше домакин на руския президент Владимир Путин в Аляска за дългоочаквана среща, фокусирана върху прекратяването на войната в Украйна. Конфликтът, който започна с пълномащабното нахлуване на Русия на 24 февруари 2022 г., доведе до приблизително 2 млн. жертви, включително военни и цивилни жертви от двете страни.

Тръмп работи за осигуряване на прекратяване на огъня във войната, често твърдейки, че тя никога нямаше да избухне, ако беше президент, и обещавайки, че ще прекрати конфликта още „от първия ден“ по време на кампанията си.