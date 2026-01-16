Започват ли да ѝ диктуват: Делси Родригес предлага реформа в петролната промишленост

Временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви в речта си за състоянието на нацията, че ще внесе предложение за реформа на Закона за въглеводородите. Причината - инвеститорите в САЩ настояват за по-лесен достъп до петролната промишленост на южноамериканската държава, предаде "Ройтерс". Родригес каза, че реформата ще „позволи тези инвестиционни потоци да бъдат включени в нови области, области, в които никога не са правени инвестиции, и в области, в които няма инфраструктура“. Още: Във Венецуела ще действа "послушно правителство": Любомир Кючуков за нарушеното международно право

По думите на временния президент средствата от петрола ще отиват за работниците и за обществените услуги. САЩ твърдят, че около 500 милиона долара вече са генерирани от продажби на петрол по силата на споразумение с Каракас и че тези средства са в банкови сметки, контролирани от САЩ.

Родригес, която положи клетва преди десет дни след свалянето от власт на предшественика ѝ Николас Мадуро по време на американска операция, произнесе пред венецуелските законодатели първата си реч за състоянието на нацията.



Делси Родригес създава нова политика във Венецуела

Снимка: Getty images

Тя пое президентския пост временно, след като американските военни заловиха президента Мадуро и го откараха в САЩ, за да бъде съден по обвинения в наркотрафик, които той отрича. Въпреки че Родригес разкритикува залавянето на Мадуро и го нарече „петно в отношенията“ със САЩ, тя също така насърчи възобновяването на дипломатическите отношения между двете страни, пише БТА.

Нейната кратка 44-минутна реч и до голяма степен умиротворяващ тон бяха в драматичен контраст дългите речи срещу американския империализъм на нейните предшественици, които обикновено продължаваха по няколко часа, отбелязва АП.

Родригес изглежда се опитваше да постигне баланс. По време на речта до нея беше изложен портрет на Мадуро и съпругата му, и тя заяви, че ще защитава националните интереси и суверенитета на Венецуела въпреки сближаването на страната със САЩ.

Родригес каза, че ако се наложи да пътува до Вашингтон, ще го направи „със собствените си крака, а не влачена насила“. Тя каза още, че има план за 2026 г. и че ще „създаде нова политика във Венецуела“, и също така похвали редица дългогодишни членове на правителството на страната.

