Тихият убиец на вашата кола: защо кратките пътувания са най-скъпи

Ежедневните пътувания до работа, до магазин или училище, които продължават само няколко минути, са позната реалност за милиони шофьори, особено в големите градове. Изглежда удобно и бързо, но този режим на работа е един от най-лошите за съвременен автомобил, което води до скрити, но сериозни технически проблеми.

Основният враг на автомобила в градския цикъл е незагрелият двигател. За да се постигне оптимална работна температура, агрегатът се нуждае от около 10-15 минути непрекъснато движение. По време на кратки пътувания двигателят просто няма време да се загрее. Това води до непълно изгаряне на горивото, част от което навлиза в картера и се смесва с моторното масло, втечнявайки го и влошавайки смазващите му свойства. В резултат на това износването на цилиндрите, буталата и други движещи се части се увеличава.

Друго следствие е образуването на кондензация вътре в двигателя и в изпускателната система. Водата, смесвайки се с олиото, създава гъста емулсия, известна като "маслена утайка". Това вещество запушва маслените канали, което може да доведе до недостиг на масло и ремонт на двигателя. Кондензацията в изпускателната система, от своя страна, предизвиква ускорена корозия на ауспуха и резонатора, което значително намалява техния експлоатационен живот.

Съвременните дизелови и, по-скоро, бензиновите автомобили, оборудвани с филтри за частици (DPF / GPF), страдат особено силно при къси разстояния. За самопочистване (регенерация) тези филтри изискват висока температура на изгорелите газове, която се постига само при продължително шофиране по магистралата. В градски условия регенерацията не започва, филтърът се запушва с сажди, което води до загуба на ток и активиране на аварийния режим. Игнорирането на този проблем води до скъпа смяна на филтъра.

Акумулаторът също е подложен на допълнително натоварване. Стартирането на двигател е процес, който консумира огромно количество енергия. За да може генераторът напълно да възстанови този заряд, трябва да работи непрекъснато поне 20-30 минути. По време на кратки пътувания, особено през зимата, когато фаровете са включени, отопляеми прозорци и седалки, батерията постоянно е недозаредена. Систематичното недозареждане води до сулфиране на плочите и преждевременна повреда на батерията.

Не забравяйте и за други автомобилни системи. Постоянните цикли на старт-стоп в градските задръствания увеличават натоварването върху стартера, спирачната система и трансмисията. Честите маневри при ниски скорости и преминаването през неравности като неравности ускоряват износването на елементите на окачването. Всеки компонент на автомобила е проектиран за конкретен ресурс, а градският режим на работа го намалява много по-бързо от тихите пътувания по магистралата.

Накрая, кратките пътувания са изключително нерентабилни по отношение на разхода на гориво. Студен двигател работи с обогатена горивна смес, като консумира с 30-50% повече от топъл. Затова няколко кратки пътувания общо ще струват много повече от едно дълго пътуване на същото разстояние. Удобството да се движиш бързо из града се оказва измамно, защото в дългосрочен план това води до значителни разходи за гориво и непредсказуеми ремонти.