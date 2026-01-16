10 грешки, които купувачите на употребявани автомобили правят

Покупката на употребявана кола може да бъде отличен начин да спестите много пари, ако знаете какво правите, или да се превърне кошмар със скрити разходи, ако се увлечете от бързането или красивите снимки в обявата. Тъй като купуването на употребяван автомобил не е нещо, което правим често, лесно е да допуснем грешки поради липса на опит, особено ако не разбираме колите.

Посочваме ви 10-те най-често срещани грешки, чието избягване ще ви спести не само нерви, но и пари. Често разликата между умна покупка и скъп проблем е просто да отделите повече време в проверка на документи, задаване на конкретни въпроси и да не се увличате от емоции или бързане.

Още: Купувате кола на 200 000 км - обърнете внимание на тези части

Със сигурност можете да използвате някои съвети, за да говорите с продавача с достатъчно увереност, за да откриете проблеми, да преговаряте добре и да вземете колата, от която наистина имате нужда. Така не само ще спестите пари, но ще намерите надежден автомобил, който ще бъде с вас години наред.

Грешка 1: Разчитане само на снимки и реклама

Много купувачи се доверяват на външния вид на автомобила на показаната снимка. Не се доверявайте – лъскавата снимка не показва ръжда, небрежни ремонти, минимални вдлъбнатини по ламарина или гуми в лошо състояние. Разчитането само на тези снимки е честа грешка, която води до разочарования при лично виждане на колата.

Нормално е да поискате повече визуални материали и документация. Особено полезно е, ако колата се намира в друго населено място, защото ще ви спести време и ненужни разходки.

Грешка 2: Не проверявате историята на автомобила

Още: Какъв е оптималния пробег за покупка на употребяван автомобил

Историята на превозното средство е биографията на автомобила: предишни регистрационни номера, сериозни катастрофи, товари, пробег, технически прегледи и дори квитанции а глоби. Игнорирането на всичко може да доведе до неприятни изненади. Можете да направите проверка чрез VIN-номера, като това струва пари, но спестява главоболия по-късно.

Освен това, историята служи за проверка на това, което продавачът ви казва. И ако забележите несъответствия между версията на продавача и историята, можете да се откажете от покупка.

Грешка 3: Игнориране на подробна визуална инспекция

Без значение колко добри снимки има, трябва да отидете да видите колата на живо, независимо от всичко. Огледът на автомобила е честа грешка, тъй като се пропускат важни детайли. Много хора дори не поглеждат под капака и не проверяват състоянието на долната част, както и дали боята е равномерна. Износването на салона също се подценява.

Още: Защо ниската цена на стар дизел крие големи рискове

Трябва да сте наясно, че малките проблеми, които не се виждат с невъоръжено око, често се превръщат в големи разходи. Проверете за течове, които обещават бъдещ механичен проблем, за петна от ръжда, както и за неравномерно износване на гумите, което показва повреди по окачването или с геометрията.

А ако не сте уверени, платете си за професионален преглед в сервиз. Тази инвестиция ще се изплати по-късно, най-малкото, защото с откритото от механика можете да се откажете от покупка или да се пазарите.

Грешка 4: Отказ от тестване на колата

Винаги трябва да карате една кола, преди да я купите. Винаги. Ако продавачът откаже тест, значи крие нещо и е по-добре да се откажете, отколкото да поемете рискове. Също така не се ограничавайте с 5-минутен тест, тъй като много от проблемите се появяват едва след няколко километра на пътя или когато оборотите на двигателя се променят. Няма нужда да карате агресивно или нещо специално, просто изберете маршрут с различни условия: градски райони, скоростен път и дупки.

По време на теста обърнете внимание на шума, поведението при спиране, реакцията на двигателя, работата на окачването и превключването. Трябва също да сте наясно с нестабилните температури, трептенията, вибрациите, предупредителните светлини, изпаренията при стартиране на студено или работата на климатика.

Още: Три вида употребявани автомобили, които да избягвате

Грешка 5: Вяра, че техническият преглед решава всичко

Понякога "кола с преминал технически преглед" се бърка с "кола в перфектно състояние". Минаването на технически преглед е задължително, но не гарантира липса на бъдещи дефекти. Задължителната периодична инспекция проверява определени минимални параметри за безопасност и емисии, но не открива лошо направени ремонти или части, които са на път да се счупят.

Грешка 6: Не се проверява реалният пробег

Манипулирането на километража е често срещано, особено при по-старите коли, а покупката на такъв автомобил е гаранция да бъдещи рискове. Най-често това се среща при току-що внесени коли от чужбина, но е възможно и останалите на пазара, така че не се доверявайте.

Ниският пробег не винаги е синоним на добро състояние, ако той не съответства на историята на обслужването или сметките за поддръжка. Сравнете дати и километри, които се появяват в сервизната книжка, и ако има големи разминавания или пропуски в историята, се опитайте да разбере причините.

Грешка 7: Преговори без информация

При употребяваните автомобили цената в повечето случаи е предмет на пазарлък. Преговорите, базирани на емоции, обикновено са в полза на продавача, затова бъдете подготвени преди това – сравнете обявите, открийте пазарната цена на подобни модели и бъдете наясно какво да очаквате.

Ако колата има нужда от ремонт, това е аргумент да поискате намаляване на цената. Не показвайте прекален ентусиазъм и не приемайте първото предложение, без да се замислите. Ако сметките не излизат, не се притеснявайте да се откажете. Твърдата позиция винаги е по-добра от емоциите.

Грешка 8: Покупка без да се вземе предвид финансирането

Покупката от частно лице не ви дава гаранция, но дилърите и търговците предлагат такава – най-често 12 месеца. Задължително проверете какво покритие ви предлага. Много продавачи предлагат покупка на лизинг, което означава увеличение на цената. Затова проверете внимателно какви са лихвите, както и за клаузи в договора, които са свързани със скъпи услуги – например застраховка в определена компания или задължително обслужване в конкретен сервиз. Прочетете дребния шрифт и сравнете между няколко финансови институции преди да подпишете. А ако не разбирате нещо, просто не подписвайте.

Грешка 9: Да не се внимава с оферти, които са твърде добри

Има изгодни оферти, но ако изглежда твърде хубаво, за да е истина, вероятно не е така. Цена значително под пазарната обикновено крие нещо. Понякога това може да е добра сделка, защото продавачът се нуждае спешно от пари, но в повечето случаи ниската цена се дължи на скрити проблеми или е измама.

Често измамниците посочват ниски цени, за да привлекат заинтересовани лица, и след това се опитват да ускорят нещата, като например искат сделката да бъде приключена, без купувачът да е видял колата. В други случаи настояват за спешно предплащане, за за запазят автомобила и след като вземат парите, просто изчезват.

Затова никога не изпращайте пари без проверка на собствеността на автомобила и без да сте го видели. Ако усетите натиск да се приключи продажбата бързо или уклончиви отговори на конкретни въпроси, бъдете подозрителни.

Грешка 10: Игнориране на бъдещите разходи по колата

Покупната цена е само първата цифра, която трябва да се вземе предвид. Застраховки, данъци, консумация на гориво, гуми и възможни ремонти са част от реалната цена на притежаването на автомобил. Често евтина кола е много скъпа за поддръжка, особено при премиум марки. Добрата покупка означава и да бъдете наясно с това, което можете да очаквате при бъдещи разходи.

Изчислете разходите, свързани с колата, която ви интересува - поискайте оферта за застраховка, проучете реалното потребление във форуми или тестове и проверете данъците, които ще трябва да платите. Съберете и го сравнете с други варианти и по този начин ще видите дали първоначалните спестявания си заслужават или не.

Не забравяйте да включите възможната нужда от първоначална инвестиция, например смяна на гумите или коригиране на открити дефекти при обслужването. Добавете и други разходи, които предстоят – смяна на масло и филтри, а също така на ремък и водна помпа, или на детайли от окачването.