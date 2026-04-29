Директно до метрото: Терзиев обяви нова автобусна линия за учениците от Кривина

Децата от Кривина вече няма да изминават километри пеша или да зависят от това родителите им да могат да ги закарат на училище. Ще имат директна автобусна връзка до Казичене и към метростанция "Искърско шосе" с редовно разписание и предвидимост. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook.

Градоначалникът обясни, че след закриването на училището през 2019 г. децата учат в съседното село Казичене, което означава близо три километра всеки ден пеша или с кола, ако родителите могат да помогнат. "Редовна линия няма. Алтернатива – също", добави той.

Публикувахте от Васил Терзиев в Вторник, 28 април 2026 г.

Затова се предлага промяна с нова линия № 188, която да свързва Кривина, Казичене, Бусманци и Герман с метростанция "Искърско шосе", нови линии № 191 и 192, които да поемат вътрешните маршрути между кварталите и да осигуряват по-честа и бърза връзка с метрото.

Той допълни, че тази промяна е резултат от работата на екипа на зам.-кмета по транспорт Виктор Чаушев, на районните кметове на "Искър" и "Панчарево" и на общински съветници от различни политически групи, които са съвносители на доклада.

Столичната община предложи промяна в транспортната схема, с която се въвежда по-надеждно обслужване по направлението от североизточните към югозападните части на София чрез две нови линии - 71 и 75.