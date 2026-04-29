Празни рафтове, пълни джобове и фалити "по Магнитски": Гюров със скандални разкрития за Магазините на "човека"

"Искам да кажа няколко думи за магазините на "човека" и за това дали има схема за празни рафтове и пълни джобове. Имаме скандални загуби в тази верига магазини, която беше създадена като политическо алиби. Докладваха ми, че рафтовете са празни, сметките са на червено, а шефовете си угаждат със заплати за хиляди евро. Незнайно защо тази сутрин се разбягаха". Това обяви преди началото на заседанието на служебния кабинет в сряда премиерът Андрей Гюров по повод експериментът, наречен "Магазин за хората" ЕАД, създаден по инициатива на лидера на ДПС Делян Пеевски от предишния редовен кабинет, в което именно той лидира управленските решения.

Часове преди заседанието на служебния кабинет Съветът на директорите на предприятието хвърли оставки с мотива "продължителна липса на институционален диалог от страна на ръководството на Министерството на земеделието и храните, както и липсата на ясна управленска посока и подкрепа от принципала".

Още: Мечтата на Пеевски "Магазин за хората" завърши 2025 г. на загуба, най-много се харчи за "други разходи"

Фалити "по Магнитски"

"Това прилича на държавно финансиран експеримент за източване. Виждали сме фалити по Магнитски, искаме да знаем дали сме изправени пред пореден такъв. Българските граждани не плащат данъци, за да финансират магазините на човека и да виждат как 10 милиона изтичат по канала, а рафтовете стоят празни. Това не е социална политика, а поредна витрина на провала на модела, свален с протести", обясни още служебният премиер Гюров по отношение на инициативата на Пеевски в предишния парламент.

Още: От офис на Тодор Живков до "Музей на сглобката": Радев изгони Пеевски от емблематичния кабинет 222-А

Очаква се на заседанието земеделския министър Иван Христанов да предложи конкретни последващи мерки и стъпки за реформа в проекта. Не е изключено инициативата да бъде закрита.

Към момента "Магазин за хората" ЕАД разполага с мрежа от 110 търговски обекта в около 90 населени места, като още 25-30 са в процес на договаряне. Според ръководството проектът вече допринася за подобряване на достъпа до основни стоки за десетки хиляди граждани, на цени с 20-30% по-ниски от стандартните в големите търговски вериги.

Още: "За да няма прегрупиране": Гюров каза какво да се направи след оставката на Сарафов (ВИДЕО)