"Заради мен Иран няма да има ядрено оръжие": Тръмп с гневна реакция срещу водеща американска медия

10 април 2026, 1:20 часа 415 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Заради мен Иран няма да има ядрено оръжие": Тръмп с гневна реакция срещу водеща американска медия

Американският президент Доналд Тръмп публикува нов статус в социалната си мрежа Truth Social. Този път гневът му бе насочен към журналистите от американско издание.

„Уол Стрийт Джърнъл“, една от най-лошите и най-неточни „Редакционни колегии“ в света, заяви, че аз „обявих преждевременна победа в Иран“. Всъщност това е Победа и няма нищо „преждевременно“ в нея! Заради мен ИРАН НЯМА ДА ИМА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ никога и много бързо ще видите петрола да потече, с помощта на Иран или без нея и, за мен, няма значение по който и да е начин. „Уол Стрийт Джърнъл“ ще се наложи, както обикновено, да си изяде думите. Те винаги бързат да критикуват, но никога не признават, когато грешат, което е повечето време!“, написа Тръмп в социалната си мрежа.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
