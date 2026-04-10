"Заради мен Иран няма да има ядрено оръжие": Тръмп с гневна реакция срещу водеща американска медия

Американският президент Доналд Тръмп публикува нов статус в социалната си мрежа Truth Social. Този път гневът му бе насочен към журналистите от американско издание.
The Wall Street Journal, one of the worst and most inaccurate “Editorial Boards” in the World, stated that I “declared premature victory in Iran.”
Actually, it is a Victory, and there’s nothing “premature” about it! Because of me, IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON… pic.twitter.com/pjftbeQzIP
„Уол Стрийт Джърнъл“, една от най-лошите и най-неточни „Редакционни колегии“ в света, заяви, че аз „обявих преждевременна победа в Иран“. Всъщност това е Победа и няма нищо „преждевременно“ в нея! Заради мен ИРАН НЯМА ДА ИМА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ никога и много бързо ще видите петрола да потече, с помощта на Иран или без нея и, за мен, няма значение по който и да е начин. „Уол Стрийт Джърнъл“ ще се наложи, както обикновено, да си изяде думите. Те винаги бързат да критикуват, но никога не признават, когато грешат, което е повечето време!“, написа Тръмп в социалната си мрежа.