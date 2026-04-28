Няма предвид убийство: Джими Кимъл разкри защо нарече Мелания "бъдеща вдовица" (ВИДЕО)

28 април 2026, 10:16 часа 571 прочитания 0 коментара
Телевизионният водещ Джими Кимъл защити шегата, в която нарече Мелания Тръмп "бъдеща вдовица" само няколко дни преди инцидента със стрелба по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом. Първата дама описа скеча на Киммъл, излъчен миналия четвъртък, като "омразен и агресивен", а Белият дом призова телевизионната му мрежа ABC да уволни комедианта. 

Три дни по-късно въоръжен мъж откри стрелба по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом във Вашингтон, на която Доналд Тръмп присъстваше заедно с Мелания. Властите заявиха, че атаката на стрелеца може да е била насочена срещу членове на администрацията на Тръмп.

Обяснението на Джими Кимъл

Кимъл заяви, че шегата е била "леко подигравателна" за 23-годишната възрастова разлика между президента и съпругата му. "Нашата първа дама, Мелания, е тук. Погледнете Мелания, толкова е красива. Г-жо Тръмп, сияете като бъдеща вдовица", каза Кимъл по време на скеча в четвъртък вечерта. В първия си монолог в "Jimmy Kimmel Live!" след стрелбата комедиантът заяви, че шегата е била "много лека подигравка за факта, че той (президентът Тръмп) е на почти 80 години, а тя е по-млада от мен". "Това по никакъв начин не беше призив за убийство и те го знаят, тъй като от много години аз открито се изказвам срещу насилието с огнестрелно оръжие в частност", добави той. 

"Съгласен съм, че омразната и насилствена реторика е нещо, което трябва да отхвърлим, и мисля, че чудесен начин да започнем да я ограничаваме е да поговориш с мъжа си за това."

В понеделник Мелания написа в публикация в X, че "хора като Кимъл не бива да имат възможността да влизат в домовете ни всяка вечер, за да разпространяват омраза". "Монологът му за моето семейство не е комедия – думите му са разяждащи и задълбочават политическата болест в Америка... Колко пъти ръководството на ABC ще позволява отвратителното поведение на Кимъл за сметка на нашата общност."

Президентът Тръмп също заяви, че оценява факта, че толкова много хора са "възмутени от" коментарите на Кимъл, твърдейки, че те са "призив към насилие", в публикация в Truth Social в понеделник следобед. "Това е нещо, което далеч надхвърля границите на допустимото. Джими Кимъл трябва незабавно да бъде уволнен от Disney и ABC", добави той, цитиран от BBC.

Яна Баярова
Доналд Тръмп Мелания Тръмп Джими Кимъл
