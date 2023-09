Зеленски се срещна с ранени украински войници в Ню Йорк преди речта си в ООН (ВИДЕО)

В профилите си в социалните мрежи Зеленски качи видео, на което се вижда как се ръкува с войниците, изнася реч и се снима с тях.

"Веднага след пристигането в Ню Йорк посетих нашите войници. Благодарим на екипа от лекари, които помагат на нашите момчета да се възстановят от травмите си. Дадох държавни награди и чух изключително важни думи за неразрушимостта на украинците и съвместната ни победа", написа украинският лидер.

Президентът на Украйна ще участва лично в годишната среща на световните лидери в ООН, която ще се проведе тази седмица в Ню Йорк. Той ще изнесе реч пред Общото събрание на Организацията на обединените нации, като може да влезе в пряк словесен сблъсък с руския външен министър Сергей Лавров.

На 18 септември американско време Зеленски и съпругата му Олена пристигнаха в САЩ за 78-ата сесия на Общото събрание на ООН. Двойката бе посрещната още при кацането от украинския посланик в Щатите Оксана Маркарова и от постоянния представител на Украйна в ООН Серхий Кислица.

