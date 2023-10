Войната в Израел: Най-мрачният сценарий (ВИДЕО)

Тази сутрин ливанската организация "Хизбула", която вече е масово призната за терористична организация, но не и от Русия, се намеси – с обстрел в северната част на Израел: Израелската армия е стреляла с артилерия по Южен Ливан (ВИДЕО). Всичко това повдига въпросът каква външна помощ може да получи "Хамас", за да удържи след мащабната си операция в Израел и да продължи да воюва.

Според Гидеон Леви, журналист от израелския вестник Haaretz, ако "Хизбула" наистина се намеси по-мащабно, то Израел ще бъде изправен пред сериозна криза. "Ще се изправим пред тотално различна реалност, ако Израел трябва да се бие на два или три фронта", предупреди той пред "Ал Джазира".

Кореспондентът на арабската телевизия Зейна Ходр добави, че обстрелът с минохвъргачки, а не с ракети, от страна на "Хизбула" изглежда е ясно послание към израелската армия – ще ви нападнем, влезете ли в Ивицата Газа. Друг анализатор на "Ал Джазира" - Али Хашем, подчерта, че избраната област за атака от "Хизбула" се счита за окупирана от Израел ливанска територия. Става въпрос за районът на Шебаа, който е окупиран в Шестдневната война от 1967 година. "През последните години "Хизбула" трупаше оръжейни запаси, има вече самонасочващи се ракети и те могат да достигнат всеки обект и всяка точка в Израел. "Хизбула" има много бойци, които са добре тренирани и имат много опит. Може да вървим към регионален конфликт с тотално различен сценарий", каза Хашем.

Вече има препоръки към израелците, живеещи и намиращи се в близост до границата с Ливан, да се евакуират.

