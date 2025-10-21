Фондацията "Картие“ открива високотехнологичен музей (ВИДЕО)

Фондацията „Картие“ открива високотехнологичен музей в най-елитната част на Париж – точно срещу Лувъра, след като направи на сградата голяма реконструкция на стойност над 200 милиона евро, съобщи ДПА.

Зданието е пет пъти по-голямо от предишното и е проектирано от известния френски архитект Жан Нувел, който напълно променя постройката, открита през 1855 г. Резултатът е гъвкав, динамичен музей, описван от фондацията като „музей на 21-ви век“, представен пред подбрана аудитория преди официалното откриване, което ще се състои тази събота.

Пет платформи с площ от 1250 квадратни метра, всяка от които може да бъде издигана и сваляна с помощта на специална подемна система, са вдъхновени от технологията на подвижните мостове и самолетоносачите. Те могат да осигурят височина до 11 метра, с което да открият място за монументални инсталации и да удовлетворят концепции за изложби, изискващи гъвкавост, отбелязва АФП.

Вътрешни коридори пресичат пространството подобно на балкони, като предлагат постоянно променящи се перспективи, а модулните тавани регулират светлината и големината на пространствата в музея.

Фондацията „Картие“, основана през 1984 г. от тогавашния президент на компанията „Картие“ Доминик Перен, е първата частна арт фондация във Франция. Бившият ѝ дом – легендарна структура от стъкло и стомана, се превърна в икона на модерната изложбена култура. Там са организирани повече от 300 изложби, включващи творби на Деймиън Хърст, Рон Мюек, Дейвид Линч, припомня ДПА.

За повторното си откриване фондацията представя около 600 творби на почти 100 международни художници – ретроспектива на повече от четири десетилетия съвременна история на изкуството.

