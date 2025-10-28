Войната в Украйна:

MINA София отбелязва Деня на народните будители с капсулен мултисензорен спектакъл

28 октомври 2025, 12:03 часа 469 прочитания 0 коментара
MINA София отбелязва Деня на народните будители с капсулен мултисензорен спектакъл

В чест на Деня на народните будители имерсивният музей MINA София в Serdika Center представя капсулен мултисензорен спектакъл, посветен на хората на словото, знанието и просвещението. Той съчетава звук, светлина и 360-градусова визуална среда, за да пренесе посетителите в сърцето на Българското възраждане.

Чрез живи образи, озвучени архивни цитати и поетична наративна линия, имерсивното шоу проследява пътя на българския дух – от азбуката на Кирил и Методий и просветителската мисия на техните ученици, през Паисий, Софроний, Неофит Рилски и Д-р Петър Берон, до революционния плам на Левски, Ботев, Каравелов и Раковски. Финалът отдава почит на Вазов, Дринов и Геров – хората, положили основите на модерната българска култура и образование.

Този специален спектакъл разказва за вечната връзка между паметта, знанието и духа. В продължение на около 5 минути посетителите се потапят в свят, в който думите, музиката и визуалните проекции се преплитат в общо преживяване – историческо, емоционално и вдъхновяващо. Спектакълът ще бъде достъпен за всички посетители, притежаващи валиден билет за който и да е времеви слот в рамките на двата дни.

"На 1 ноември палим свещи не за мъртвите, а за вечните. Защото Възраждането не е завършило – то продължава. В нас и чрез нас", гласи посланието на спектакъла.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Събитието ще се проведе на 1 и 2 ноември в MINA София, в атриума на Serdika Center и Serdika Offices, бул. Ситняково 48. Билети могат да бъдат закупени онлайн или на място в MINA. Деца под 3 години влизат безплатно. Повече информация: minamuseum.com

За MINA София

Част от глобалния Immersive Center Alliance (ICA), MINA София представя имерсивни спектакли и преживявания от световна класа, които съчетават изкуство, история и технологии. От своето откриване през август 2025 г. MINA кани зрителите да преживеят магията на визуалното изкуство чрез 360-градусови прожекции, пространствен звук и интерактивни 3D среди.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Ден на народните будители MINA София
Още от Арт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес