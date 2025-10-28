MINA София отбелязва Деня на народните будители с капсулен мултисензорен спектакъл

В чест на Деня на народните будители имерсивният музей MINA София в Serdika Center представя капсулен мултисензорен спектакъл, посветен на хората на словото, знанието и просвещението. Той съчетава звук, светлина и 360-градусова визуална среда, за да пренесе посетителите в сърцето на Българското възраждане.

Чрез живи образи, озвучени архивни цитати и поетична наративна линия, имерсивното шоу проследява пътя на българския дух – от азбуката на Кирил и Методий и просветителската мисия на техните ученици, през Паисий, Софроний, Неофит Рилски и Д-р Петър Берон, до революционния плам на Левски, Ботев, Каравелов и Раковски. Финалът отдава почит на Вазов, Дринов и Геров – хората, положили основите на модерната българска култура и образование.

Този специален спектакъл разказва за вечната връзка между паметта, знанието и духа. В продължение на около 5 минути посетителите се потапят в свят, в който думите, музиката и визуалните проекции се преплитат в общо преживяване – историческо, емоционално и вдъхновяващо. Спектакълът ще бъде достъпен за всички посетители, притежаващи валиден билет за който и да е времеви слот в рамките на двата дни.

"На 1 ноември палим свещи не за мъртвите, а за вечните. Защото Възраждането не е завършило – то продължава. В нас и чрез нас", гласи посланието на спектакъла.

Събитието ще се проведе на 1 и 2 ноември в MINA София, в атриума на Serdika Center и Serdika Offices, бул. Ситняково 48. Билети могат да бъдат закупени онлайн или на място в MINA. Деца под 3 години влизат безплатно. Повече информация: minamuseum.com

За MINA София

Част от глобалния Immersive Center Alliance (ICA), MINA София представя имерсивни спектакли и преживявания от световна класа, които съчетават изкуство, история и технологии. От своето откриване през август 2025 г. MINA кани зрителите да преживеят магията на визуалното изкуство чрез 360-градусови прожекции, пространствен звук и интерактивни 3D среди.