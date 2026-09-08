"Да, България" предложи трима членове за новия състав на ВСС

Националният съвет на “Да, България” даде мандат на своите представители в парламента да номинират за членове на Висшия съдебен съвет Андрей Янкулов, Таня Радуловска-Мадамджиева и Емил Дечев, съобщиха от пресцентъра на формацията.
В рамките на предварителни обсъждания в парламентарната група на “Демократична България” тримата кандидати са получили най-високо одобрение, като окончателното решение предстои да бъде взето след провеждане на заседание на групата, заедно с депутатите от “Демократи за силна България”. На заседанието могат да бъдат издигнати още кандидатури.
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Янкулов и Радуловска са подкрепени от 7 неправителствени организации:
- Фондация „Програма Достъп до информация,“
- Фондация „Български адвокати за правата на човека“,
- Фондация „Български институт за правни инициативи“,
- Сдружение „Български Хелзинкски комитет“,
- Фондация „Институт за пазарна икономика“,
- Сдружение „Правосъдие за всеки“ и
- Фондация „Антикорупционен фонд.“
Двамата са припознати от “Да, България”, а Емил Дечев, който е действащ съдия, е пряко номиниран от партията.
Според 7-те неправителствени организации, продължителният прокурорски опит на Андрей Янкулов е пряко относим към дейността на Прокурорската колегия на ВСС. Изтъква се и неговия управленски и нормотворчески опит - като зам.-министър на вътрешните работи, зам.-министър на правосъдието и вицепремиер и министър на правосъдието. Професионалният му профил се допълва и от продължителна адвокатска и експертна дейност.
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Професионалният път на Таня Радуловска-Мадамжиева, който съчетава продължителен правораздавателен опит, участие в съдебното самоуправление, адвокатска практика и институционален опит в Министерството на правосъдието, очертава професионален профил, в особено висока степен относим към функциите на Съдийската колегия на ВСС, казват в мотивите си неправителствените организации. И добавят, че съществено значение за кандидатурата ѝ имат както непосредственото познаване на работата на съда, така и трайната ѝ ангажираност с въпросите на кадровото развитие, професионалната оценка и независимостта на съдиите.
Емил Дечев, като и Янкулов и Радуловска, напълно отговаря на критериите, издигнати от “Да, България” за членове на ВСС - професионализъм, почтеност, независимост и способност да отстоява позиция, изтъкват от партията.
И подчертават, че Дечев в дългогодишния си опит като съдия, зам.-министър и министър на правосъдието е заемал последователни публични позиции за независимостта на съда и ограничаване на политическото влияние в прокуратурата, с което би бил достоен член на Съдийската колегия на ВСС. В рамките на управленската си и нормотворческа дейност той участва в подготовката и представянето на ключови законодателни промени в областта на съдебната власт и наказателното производство. Сред тях е законодателството за създаване на механизъм за независимо разследване на главния прокурор и неговите заместници, както и за въвеждане на съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство. Номинацията му е избор на човек, за когото можем да носим отговорност и който има качествата да бъде независим член на ВСС.
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