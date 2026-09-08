Smart2School на Flip: остават броени дни за устройства за отличници на отлични цени

До 13 септември избрани реновирани устройства за ученици и студенти са с отстъпки до 100 евро на платформата – от смартфон за ученика до лаптоп за студента.

Началото на учебната година наближава, а с него и последните покупки от списъка – раница, тетрадки, спортен екип и все по-често смартфон, таблет или лаптоп. Актуалната кампания Smart2School на водещата платформа за реновирана техника Flip също навлиза във финалния си етап и остава активна до 13 септември 2026 г., като предлага избрани устройства с отстъпки до 100 евро.

Септември е активен месец и за технологичния сектор – Apple представя новата си серия смартфони и очакванията винаги са високи. Но докато вниманието е привлечено от най-новите модели, предходните поколения остават актуален избор за ежедневните нужди на ученици и студенти – особено когато са професионално реновирани, технически проверени и достъпни на значително по-ниска цена. За домакинство, което търси решение сега, а не след няколко месеца, изборът често е между нов модел от начален или среден клас и устройство от по-висока серия, което е реновирано. Второто често дава повече – по-добър екран, по-добра камера и по-дълъг живот на устройството, на цена, която се вписва в бюджета за септември.

Моделите на фокус

Селекцията на кампанията Smart2School на Flip покрива различни нужди – от началните класове до университета и от смартфони, през таблети, лаптопи и смарт часовници. Всички устройства са в състояние „Много добро", а посочената цена важи за периода на кампанията:

Samsung Galaxy S24 5G Dual SIM 256 GB – 369,99 евро

– 369,99 евро Samsung Galaxy S25 Ultra 5G Dual SIM 512 GB – 739,99 евро

– 739,99 евро Apple iPhone 17 512 GB – 899,99 евро

– 899,99 евро Apple iPad Air 4 10.9" (2020), Wi-Fi, 64 GB – 239,99 евро

– 239,99 евро Apple MacBook Air 13" (2020), M1, 8 GB RAM, 256 GB – 409,99 евро

– 409,99 евро Apple Watch Series 9 (2023), GPS, Aluminium 45 mm – 185,99 евро

„В седмиците преди началото на учебната година родителите обикновено имат редица разходи и още повече решения за вземане. Едно устройство за училище се оценява не в момента на покупката, а всеки ден – и точно тук реновираната техника дава шанс да не се правят компромиси с функционалността или качеството заради бюджета,“ коментират от екипа на Flip.

Качество за отличници

Всяко устройство на Flip преминава през 67 технически теста за функционалност, като специално внимание се отделя на батерията. Средната стойност при продадените през 2025 г. устройства е 94% здраве на батерията – за ученика това е разликата между техника, на която може да разчита, и такава, която го оставя без връзка или без домашно. За някои модели може да бъде избрана и нова батерия със 100% капацитет. Състоянието на всеки артикул е описано подробно, а към покупката вървят 24 месеца гаранция, 30 дни право на връщане и възможност за плащане на изплащане с 0% оскъпяване.

Изборът, който работи и за планетата

Изборът на реновирано устройство има и още един ефект извън семейния бюджет – според данните, използвани от Flip, той спестява средно 63% от въглеродните емисии спрямо производството и покупката на нов продукт. Така един от големите разходи преди началото на учебната година може да се превърне едновременно в по-разумен финансов и по-устойчив избор.

Smart2School е активна на Flip до 13 септември 2026 г., с отстъпки до 100 евро за избрани устройства.