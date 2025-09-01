От Берлин до Скопие: Варна събира най-добрите визуални артисти на Балканите

Морската столица отново ще бъде сцена на едно от най-очакваните културни събития на годината – второто балканско издание на световния фестивал за дизайн на персонажи PICTOPLASMA x Balkans. От 20 до 22 септември 2025 г. Варна ще посрещне осем изключителни автори от региона, чиито работи променят начина, по който си представяме визуалните герои на нашето време.

Сред тях е Точка (Tochka) – българската илюстраторка, която пренася своя ярък и игрив стил от хартията върху фасади, мода и градска среда. От Румъния пристига Меган Доминеску, чието изкуство използва плетиво и текстил, за да превърне абсурда на ежедневието в поетични и хумористични сцени. Гръцкото студио Од Блийт (ODD BLEAT) пък създава цели визуални вселени, където анимацията и моушън дизайнът се срещат с пъстрота и въображение.

Международната звезда в програмата е Мартина Паукoва – словашка илюстраторка, базирана в Берлин, работила за Google, Apple, The New Yorker и The Economist. Нейните смели цветове и векторни композиции ще зазвучат в диалог с творбите на Хана Тинтор от Хърватия – художничка, вдъхновена от дребните жестове и разговори от ежедневието, които превръща в свежи и весели образи.

От Белград идва Ваня Викало, по-известен като Linnch, чието портфолио включва проекти за Kanye West, FKA Twigs и Coca-Cola. Работата му пресича анимацията, графичния дизайн и уличното изкуство, а изложбите му вече са обиколили половин Европа.

Балканската линия продължава с турския артист Мурат Палта, който вплита мотиви от османската миниатюра в историите на поп културата – от Star Wars до Kill Bill, създавайки ироничен сблъсък между Изтока и Запада. От Скопие пристига Драш – илюстратор, графити и тату артист, чийто почерк носи сурова улична енергия и експресивност, характерна за македонската ъндърграунд сцена.

Тази пъстра палитра от артисти ще оформи сърцевината на фестивала, който включва лекции, уъркшопи, артистична акция по изрисуване на подлез във Варна, тематична изложба "Characters on the Road" на 100-годишната ЖП гара във Варна, прожекции на Best of Pictoplasma 2025, Picto Shop и голямо парти за финал.

Билети: вече са в продажба на balkans.pictoplasma.com. Събитието се организира от Сдружение StandArt, с подкрепата на Pictoplasma и Фонд Култура на Община Варна.